Wohnquartier For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Tel-Aviv, Israel
$1,40M
ID: 33549
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Verkauf – Wohnung 3 Zimmer ideal für Investitionen, Fuß-zu-Erde oder erste Akquisition ??? Ruhige Straße in der Nähe von Bograshov und das Meer – Tel Aviv–Jaffa Preis: 4,480.000 Dieses Apartment befindet sich in einem neuen und sehr gefragten Gebäude und bietet eine zentrale Lage und bietet eine außergewöhnliche Ruhe im Herzen von Tel Aviv. Hauptmerkmale: • 3 Stück • 2 Schlafzimmer • 60 m2 • Balkon • 1. Stock auf 5 mit Aufzug • Mamad (safe room) • Balkon hinten sonnig, ruhig und intim • Helle Wohnung mit intelligenter Verteilung, Zustand als neu • Registrierte Parkplätze am Tabu – mechanisches Parksystem ??? Standort: Nur wenige Gehminuten vom Strand, Cafés, Gewerbegebiete, Kulturzentren und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Derzeit gemietet: 10.000 pro Monat Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer Lizenz Nr. 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

