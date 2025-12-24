  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bat Yam, Israel

Tel-Aviv
30
Jerusalem
29
Netanja
21
Haifa
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,06M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$745,408
TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026 Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,52M
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,13M
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,43M
TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026 Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$827,550
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,47M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$567,025
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,16M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,26M
Willkommen auf der Insel – Leben zwischen Himmel, Meer und Eleganz Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Ort vor, wo das Meer zu Ihrem Horizont wird. Auf der Insel wohnen Sie ein paar Schritte vom Strand entfernt, in einer geräumigen und hellen Wohnung, die für Ihren Komfort un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$904,175
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$760,120
TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026 Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$827,550
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$919,194
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$888,850
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,23M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$827,550
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$567,025
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$726,405
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$2,51M
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$904,175
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$985,398
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$750,925
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$772,380
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,18M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,06M
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$613,000
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$827,550
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$616,065
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$701,885
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$796,900
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 8…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$613,000
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$831,535
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$770,235
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,19M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,01M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$1,41M
Sehr schönes Geschäft Projekt auf Fledermaus Yam befindet sich 10 Minuten von Tel Aviv in 1200 Meter Fuß vom Meer entfernt, und in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,52M
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$950,150
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 8…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$689,625
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 8…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$812,225
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,07M
Willkommen auf der Insel – Leben zwischen Himmel, Meer und Eleganz Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Ort vor, wo das Meer zu Ihrem Horizont wird. Auf der Insel wohnen Sie ein paar Schritte vom Strand entfernt, in einer geräumigen und hellen Wohnung, die für Ihren Komfort un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen