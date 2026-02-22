Wohnquartier Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Dieses Penthouse stellt den ultimativen Luxus in Tel Aviv dar und bietet eine harmonische Mischung aus anspruchsvollem Design und privilegierter Lage. In einer ruhigen Straße in der Nähe von Kikar HaMedina gelegen, bietet diese Residenz einen einfachen Zugang zu lebhaften Cafés, Kindergärten und erstklassigen Schulen, grünen Parks, eleganten Geschäften und dem berühmten HaYarkon Park. Seine Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Ayalon Autobahnen sorgt für eine nahtlose Verbindung. Das Penthouse verfügt über eine Fläche von ca. 166 m2 Wohnfläche mit einem zusätzlichen 57 m2 Balkon. Die Dachterrasse mit einer Fläche von ca. 72 m2 ist eine private Oase mit einem Pool, eine Außenküche mit Grill, Kühlschrank und Eismaschine ausgestattet. Im Inneren bietet das Penthouse ein elegantes Wohnzimmer, einen warmen Familienzimmer und 3,5 Zimmer (inklusive einer luxuriösen Master-Suite und einem Indoor-Armaturzimmer (Mamad)). Ein Wäscheraum wurde geschickt in ein Büro verwandelt. Drei komplette Badezimmer ergänzen den Komfort dieser außergewöhnlichen Immobilie. Hauptmerkmale: - Direkter Zugang per Aufzug mit codiertem Eingabesystem - Luxusküche mit international renommierten Markengeräten ausgestattet - Placards integriert in alle Zimmer - Retractable Projektor im Wohnzimmer - TV-Mechanismus an der Decke in der Elternsuite - Natürliche Marmorböden - Verwendung von natürlichen Materialien im Immobiliendesign - Separate Toiletten auf dem Boden der Dachterrasse - Weinkeller mit Temperaturregelung für bis zu 750 Flaschen - Zentrale Absauganlage - Intelligentes Home Automation System - Erdheizung - Wasserpumpensysteme - Audiosystem - Parkplatz: ein Platz vor dem Gebäude mit elektrischer Abdeckung