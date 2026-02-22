Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv
Eliferation 26
Dieses 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gebäude in Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tsedek und im Herzen des lebhaften Viertels von Florentin und bietet eine elegante und raffinierte Wohnumgebung, in einem hochwertigen Architekturprojekt.
Details zum Objekt:
- Innenbereich: 48 m2
- Terrasse: 10 m2
- Boden: 5 von 13
- Orientierung : Südost, sehr hell mit klarem Blick
- 1 komfortables Zimmer
- Wohnzimmer mit offener Küche
- Modernes Badezimmer
- Mamad (Sicherer Raum)
- Privatparkplatz
- Höhle
Leistungen des Wohnorts:
- 24/7 Wache
- Sporthalle
- Freibad im Gebäude
Preis: IL 3,560,000
Preis pro m2: 67 300 ILS/m2 (Berechnung auf 52 m2, inklusive 50% der Terrasse)
Standort der Wahl:
An der Kreuzung von Florentin und Neve Tsedek, in der Nähe des Hamesila Parks, Kunstgalerien, Cafés, Restaurants und in der Nähe des Meeres.
Seltene Gelegenheit – perfekt für eine Hauptresidenz, eine Fuß-zu-Erde oder eine stehende Investition.
Wir sprechen Französisch, Englisch und Hebräisch.
Premium Immobilien
Lizenznummer: 31928721
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen