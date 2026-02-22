  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33546
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkaufen – Wohnung 2 Zimmer in Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Eliferation 26 Dieses 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einem der begehrtesten Gebäude in Tel Aviv, an der Grenze von Neve Tsedek und im Herzen des lebhaften Viertels von Florentin und bietet eine elegante und raffinierte Wohnumgebung, in einem hochwertigen Architekturprojekt. Details zum Objekt: - Innenbereich: 48 m2 - Terrasse: 10 m2 - Boden: 5 von 13 - Orientierung : Südost, sehr hell mit klarem Blick - 1 komfortables Zimmer - Wohnzimmer mit offener Küche - Modernes Badezimmer - Mamad (Sicherer Raum) - Privatparkplatz - Höhle Leistungen des Wohnorts: - 24/7 Wache - Sporthalle - Freibad im Gebäude Preis: IL 3,560,000 Preis pro m2: 67 300 ILS/m2 (Berechnung auf 52 m2, inklusive 50% der Terrasse) Standort der Wahl: An der Kreuzung von Florentin und Neve Tsedek, in der Nähe des Hamesila Parks, Kunstgalerien, Cafés, Restaurants und in der Nähe des Meeres. Seltene Gelegenheit – perfekt für eine Hauptresidenz, eine Fuß-zu-Erde oder eine stehende Investition. Wir sprechen Französisch, Englisch und Hebräisch. Premium Immobilien Lizenznummer: 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Chadera, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jerusalem, Israel
von
$2,006
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Ra’anana, Israel
von
$4,734
Ein Duplex-Gartengrund dachte wie ein Haus in der Stadt. 150 m2 Wohnfläche verteilt auf zwei Ebenen, mit einer echten Trennung zwischen Wohn- und Nachträumen. Das Wohnzimmer öffnet direkt auf einen privaten Garten von 100 m2, so dass Sie den Außenbereich täglich voll genießen können. Das A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Wohnung 4 Zimmer zum Verkauf in Ashdod hochstehende, Residenz "Dekel" am Meer
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Alle anzeigen Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$655,215
Kein Geschäft Wohnung 3 Zimmer in Youd Bet, sehr gut platziert zu einem sehr guten Preis. Voll möbliert. Nahe am Transport, Schulen, Spielplätze, Synagogen, Geschäfte
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen