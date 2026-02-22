Wohnquartier A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$1,76M
10
ID: 33398
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

In einem neuen Gebäude, Lilienblum Street, in der Nähe von Neve Tzedek, Rothschild Boulevard und Nahalat Binyamin. Ferienwohnung 3 Zimmer, 72 m2. Balkon mit offenem Blick Fassade * Helle Wohnung, gut eingerichtet * Geräumiges Wohnzimmer offen nach außen. * Moderne und saubere Oberflächen. * Mamad (safe room). * Klassische Privatparkplätze * Höhle Verkaufspreis: 5,600.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
