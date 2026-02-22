  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Wohnquartier Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33563
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
8 Mapu Street ausschließlich zum Verkauf Schöne 2-Zimmer-Wohnung komplett renoviert! In einem geheimen Gebäude, Wohnung von 47 m2 im Erdgeschoss, 2 Minuten vom Meer. Ideal für Investitionen oder Hauptwohnsitz.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces idealement situe
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Wohnviertel 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jerusalem, Israel
von
$2,006
Wohnviertel Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra’anana, Israel
von
$3,42M
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Alle anzeigen Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
ZU VERKAUFEN – 2 TEIL – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Ferienwohnung 50 m2 + Terrasse 7 m2, in neuem Hochhaus Gelegen im 1. Stock, in absoluter Ruhe, Geisterdorf in der Mitte der Stadt Helles Wohnzimmer mit offener Küche Geräumiges Zimmer (Mamad inbegriffen) Zu Fuß: Alma Strand, Jaffa, Neve T…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
Hovevei Tsion, Wohnstraße 2 Schritte vom Strand 3 Zimmer renoviert mit geräumigem Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche und sehr schönem Balkon 80m2 Balkon 2 Duschräume Zweiter Stock Aufzug Parkplatz 5.800.000 Nis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$993,795
Im Herzen von Nahlaot, einem lebendigen und authentischen Viertel von Jerusalem, bekannt für sein Gemeinschaftsleben, seine Synagogen, seine warme Atmosphäre und seine unmittelbare Nähe zu Shouk Mahane Yehuda und dem Stadtzentrum. Eine hochbegehrte Adresse sowohl von religiösen Familien als …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen