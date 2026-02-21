  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique

Wohnquartier La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique

Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33866
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$4,67M
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Herzliya, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanja, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Chadera, Israel
von
$1,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Aschdod, Israel
von
$689,700
Verkauf in Ashdod : Echte Schrotflinte! 4 Zimmer-Wohnung – 128 m2 mit Balkon von 10 m2 bietet einen völlig unverbauten Blick auf den Park, ohne gegenüber. Das Apartment befindet sich in einer begehrten Residenz von 8 Etagen, mit 2 Aufzügen einschließlich eines Aufzugs von Shabbat, verfügt ü…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Alle anzeigen Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Chadera, Israel
von
$1,03M
BZH Nehmen Sie diese Gelegenheit: ein schönes warmes Haus in der beliebten Straße von Hamochava zu erwerben! - Ferienhaus von 5,5 gepflegten Zimmern von ca. 150 m2, - Großer gepflegter Garten von 250 m2, mit Obstbäumen, - Warmer und gemütlicher Salon, - Kasse Küche mit 2 Waschbecken und Ess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique
Wohnviertel Magnifique
Aschkelon, Israel
von
$780,615
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen