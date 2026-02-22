  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Wohnquartier Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33560
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Chadera, Israel
von
$611,325
Wohnviertel baka maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Luxueux
Aschkelon, Israel
von
$1,11M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de standing
Wohnviertel Appartement de standing
Wohnviertel Appartement de standing
Wohnviertel Appartement de standing
Wohnviertel Appartement de standing
Wohnviertel Appartement de standing
Wohnviertel Appartement de standing
Jerusalem, Israel
von
$1,34M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Geräumige Wohnung in Ashdod zu verkaufen mit unglaublichem Meerblick Herrliche Residenz, 5 geräumige Zimmer mit herrlicher Terrasse mit Meerblick. 3,20 Meter hoch unter Decke, 3 WC, 2 Badezimmer. Nahe am Strand und alle Annehmlichkeiten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Wohnviertel Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aschdod, Israel
von
$3,14M
Traumvilla in Ashdod in 1. Linie zum Meer alle neuen nie bewohnt In "Youd Zayin" unabhängige Villa auf einem Grundstück von 450 m2 (sehr selten) , 320 m2 Wohnfläche auf 3 Ebenen: -Unter Wohnzimmer mit Bad und WC -RDC, Wohnraum mit riesigen Fenstern, Küche, Schlafzimmer "mamad", Bad, WC - 1. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen