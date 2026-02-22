  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Wohnquartier Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33576
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu zum exklusiven Verkauf! 9 Sderot Street Ben Zion Eine lebhafte zentrale Straße, in der Nähe von Kultur- und Freizeitzentren und Straßenbahn. Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung, voller Charme und hell. Fläche von ca. 82 m2 Ausstellung auf 3 Seiten Hohe Decken 3. Stock (kein Aufzug) Rückseite und ruhig Standard Parkplatz (Ein Entwicklungsprojekt wird entwickelt.)

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$532,637
Wohnviertel Maison arabe
Jerusalem, Israel
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aschkelon, Israel
von
$432,630
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$479,655
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse de reve
Wohnviertel Penthouse de reve
Jerusalem, Israel
von
$1,59M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
VERKAUFEN - NEUE PENTHOUSE MIT PRIVATE PISCINE IN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6. und letzte Etage 140 m2 Wohnfläche 60 m2 Balkone 70 m2 private Dachterrasse 30 m2 privater Pool 5 Stück 2 private Parkplätze 1 privater Abstellraum Blicke und einzigartige Atmosphäre Ein paar Schrit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Alle anzeigen Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aschdod, Israel
von
$655,215
Kein Geschäft Wohnung 3 Zimmer in Youd Bet, sehr gut platziert zu einem sehr guten Preis. Voll möbliert. Nahe am Transport, Schulen, Spielplätze, Synagogen, Geschäfte
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen