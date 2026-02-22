  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
;
7
ID: 33725
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Nahalat Binyamin Street, im Zentrum von Tel Aviv, auf der Fußgänger- und Künstlerseite. Bezirk zwischen Carmel Market, Neve Tzedek und Rothschild, zu Fuß vom Strand. Eingeteiltes und restauriertes Gebäude, Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 60 m2 + Balkon 4 m2. 1. Stock (äquivalente 2.), hohe Decken, ordentliches Design, Aufzug. Mamad auf jeder Etage, Wohn-Nachtparkplatz (17:00-10:00). Preis: NIS 4,250.000. Ideale Hauptresidenz oder Premiumfuß in Tel-Aviv.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

