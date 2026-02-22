  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Wohnquartier 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Bat Yam, Israel
von
$1,36M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33782
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
von
$457,710
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Au coeur de talbiey
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,36M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
In der Mendeli Street, einer der beliebtesten Adressen von Tel Aviv, genießt diese Wohnung eine außergewöhnliche Lage nur wenige Schritte vom Strand, angesehene Hotels, Cafés und Unterhaltung im Stadtzentrum, und bietet eine ruhige Wohnanlage. Es ist eine helle 3-Zimmer-Wohnung von 70 m2, b…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Alle anzeigen Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$9,405
Villa Stadtzentrum Raanana. ruhige Straße in der Nähe der Schule Bilou. Ebene 1: sehr großes Wohnzimmer mit Essbereich. Separate Küche. Hauptschlafzimmer Ankleidezimmer mit Blick auf den Pool. Ebene 2: 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer. Ebene 3: eine Suite. Unter dem Boden: großes Zimmer und mamad…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer
Wohnviertel A ne pas manquer
Wohnviertel A ne pas manquer
Wohnviertel A ne pas manquer
Wohnviertel A ne pas manquer
Wohnviertel A ne pas manquer
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$545,490
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen