  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Wohnquartier Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33814
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Alle anzeigen Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfort auf höchstem Niveau verkörpert. In der ruhigen und pastoralen Gegend von Herzliya B, in der Nähe der renommierten Kfar Shmaryahu, genießt es eine privilegierte Lage in einer der beliebtesten Gegende…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
EXCLUSIVENESS – Helle und geräumige Wohnung! Baron Hirsch, Kiryat Moshe Nachbarschaft, Jerusalem ✨ Neun, neun, neun! ✨Zu verkaufen: schöne 5-Zimmer-Wohnung, nach der Erweiterung der TAMA 38. Fläche: 93 m2 groß + Terrasse Sukkah Helle Wohnung mit 3 Ausstellungen Geräumig und gut arrangie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen