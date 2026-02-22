Wohnquartier A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Zu verkaufen – 4 moderne Zimmer, Rue Montefiore, Tel Aviv
Dieses Apartment befindet sich im Herzen des Transformationsviertels von Montefiore und genießt eine strategische Lage in der Nähe von Azrieli, der U-Bahn und allen Annehmlichkeiten. Ein dynamischer, moderner und weiterentwickelter Sektor, der einen schnellen Zugang zum Stadtzentrum bietet.
Merkmale der Immobilie
4 Stück
77 m2 Wohnfläche
Sonnenterrasse von 14 m2
2. Stock in einem Neubau mit Aufzug
Großer privater Speicherplatz von 6 m2
Optimierter Plan:
Helles Wohnzimmer mit offener Küche mit Blick auf die Terrasse
Zwei Schlafzimmer, darunter eine große Master-Suite mit direktem Zugang zur Terrasse
Zwei Badezimmer mit Dusche
Sehr hell und ruhig
Wohnung verkauft komplett möbliert und dekoriert.
Derzeit vermietet, ideale zukünftige Wohn- oder Mietinvestition.
Vorteile der Nachbarschaft
Nachbarschaft inmitten der Stadterneuerung
Geforschte und dynamische Wohnumgebung
Nahe Hightech-Büros, Geschäfte, Cafés, Transportachsen und zukünftige U-Bahn
Eine seltene Immobilie in einer Nachbarschaft mit großem Potenzial, die komfortable Unterkunft, zentrale Lage und Rentabilität kombiniert.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
