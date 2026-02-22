  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Wohnquartier Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33440
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Niche im Herzen einer grünen Residenz mit Meerwasserpool .eine Wohnung von 2 Zimmern mit Meerblick. bitte rerachichi sein. Die Residenz ist wunderschön direkt hinter dem Hafen von Yaffo. Meerwasserpool. Spa. sehr großer Keller. 1 Parkplatz. Mamas inklusive

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$717,915
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Wohnviertel Endroit calme
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Aschdod, Israel
von
$592,515
neue Wohnung 4 Zimmer 100 m2 14m2 Terrasse neue Gebäude Zentral- und Entwicklungsstandort
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aschkelon, Israel
von
$485,925
4 Zimmer Ebene Stadtzentrum
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm, Fitnessraum, 24/7 W…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen