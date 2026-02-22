Wohnquartier Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Tel-Aviv, Israel
$4,00M
14
ID: 33555
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Dieses außergewöhnliche Anwesen ist eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Luxus und kulturellem Design. Eingebettet in einem jahrhundertealten osmanischen Gebäude, im Herzen der Altstadt von Jaffa, wurde es in eine private Residenz im marokkanischen Stil verwandelt, die herrlich ethnischen Charme und ursprüngliche architektonische Elemente der Region kombiniert. Das Haus befindet sich am Kedumim Square und bietet eine unvergleichliche Bequemlichkeit, mit einer Nähe zum Meer, dem lebhaften Flohmarkt, Unterhaltungsmöglichkeiten, Einkaufszentren und einem einfachen Zugang zum Straßenbahnbahnhof. Das Anwesen verfügt über ein traditionelles marokkanisches Hamam im Erdgeschoss und bietet ein authentisches und entspannendes Erlebnis. Die Dachterrasse ist geräumig und ideal für die Organisation von Veranstaltungen, während der Balkon bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und die historische Umgebung der Altstadt von Jaffa. Hauptmerkmale: - Innenfläche: 231 m2 - Dachterrasse: 91 m2 mit Panoramablick auf das Meer und die Altstadt von Jaffa - Terrasse: 14 m2 - Orientierung: West, Nord, Süd - Geräumige Eingangshalle - Separates Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse - Designküche, voll ausgestattet und individuell gemacht - Zimmer: 2, im Erdgeschoss für mehr Privatsphäre - Schöne marokkanische Hammam - Hohe Decken im ganzen Haus - Fußbodenheizung in Badezimmern - Intelligente Home Automation Technologie - Parkplätze: 2 Dieses außergewöhnliche Haus ist nicht nur ein Immobilienmotto, sondern auch ein warmes und einladendes Heiligtum, das Eleganz und Kulturerbe harmonisiert.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Wohnviertel Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalem, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Netanja, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,09M
Wohnquartier Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,00M
Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Alle anzeigen Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnung 4.5 Zimmer, nach TAMA 38 Renoviert auf eine hohe Ebene, große moderne Küche, geräumiges Wohnzimmer, Balkon aus dem Wohnzimmer, 3 große Schlafzimmer, Master-Suite, 4 Quadratmeter Socca, Größe, 3 Luftrichtungen, Shabbat Aufzug Möglichkeit der Möbel, und mehr
Wohnviertel Un rez de jardin jamais habite
Wohnviertel Un rez de jardin jamais habite
Wohnviertel Un rez de jardin jamais habite
Wohnviertel Un rez de jardin jamais habite
Wohnviertel Un rez de jardin jamais habite
Wohnviertel Un rez de jardin jamais habite
Aschkelon, Israel
von
$799,425
Rez des Gartens 5 Stücke avec Clim zentrale nie Gewohnheit
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$438,900
Wohnung 4 Stk neu Zentrales Viertel Afrika Auf den Wunschzettel
