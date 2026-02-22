  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
;
10
ID: 33574
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Exklusiver Verkauf An 36 rue Bilu (Lunz Ecke), in der gesuchten Innenstadt In einem schönen Gebäude erhalten (vor etwa 4 Jahren) Studio mit Zwischengeschoss Einzigartig! Sehr hohe Decken Fläche: 46 m2 plus Zwischengeschoss von 17 m2. Erdgeschoss: Küche, Bad und Bad. Das Zwischengeschoss verfügt über einen Kleiderschrank und einen Raum für Waschmaschine, Trockner und elektrischen Heizkörper. Die Wohnung ist renoviert, hell und komfortabel! Elektrische Fenster

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
