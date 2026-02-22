  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Wohnquartier Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
;
10
ID: 33416
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Dieses charmante Stadthaus in der Altstadt von Jaffa ist ein echtes Juwel, bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Design und atemberaubenden Ausblicken. Ein paar Schritte entfernt finden Sie die Küste, den lebhaften Flohmarkt, Kunstgalerien, trendige Geschäfte und eine kulinarische Feier in Restaurants und Cafés. Über ca. 92 m2 auf drei Ebenen verteilt, bietet es vielseitige Räume, um eine Vielzahl von Bedürfnissen zu erfüllen. Die Eingangsebene von ca. 28 m2 ist ideal für ein Studio, eine Galerie oder einen warmen Wohnbereich. Die zweite und dritte Ebene, die 30 m2 bzw. 33 m2 messen, sind ideal für eine Residenz. Das Juwel der Immobilie ist die Dachterrasse von ca. 36 m2, wo Sie einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die magische Atmosphäre der Altstadt genießen können. Parkplätze stehen zur Verfügung. Eingebettet in die bezaubernden Straßen der Altstadt von Jaffa, ist dieses Anwesen viel mehr als ein Haus: Es ist ein Erlebnis, das eine Geschichte von zeitlosen Charme und Kreativität erzählt! Kontaktieren Sie uns, um es Ihnen zu machen!

Tel-Aviv, Israel
Wohnquartier Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
