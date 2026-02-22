Wohnquartier Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Dieses charmante Stadthaus in der Altstadt von Jaffa ist ein echtes Juwel, bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Design und atemberaubenden Ausblicken. Ein paar Schritte entfernt finden Sie die Küste, den lebhaften Flohmarkt, Kunstgalerien, trendige Geschäfte und eine kulinarische Feier in Restaurants und Cafés.
Über ca. 92 m2 auf drei Ebenen verteilt, bietet es vielseitige Räume, um eine Vielzahl von Bedürfnissen zu erfüllen. Die Eingangsebene von ca. 28 m2 ist ideal für ein Studio, eine Galerie oder einen warmen Wohnbereich. Die zweite und dritte Ebene, die 30 m2 bzw. 33 m2 messen, sind ideal für eine Residenz. Das Juwel der Immobilie ist die Dachterrasse von ca. 36 m2, wo Sie einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die magische Atmosphäre der Altstadt genießen können.
Parkplätze stehen zur Verfügung.
Eingebettet in die bezaubernden Straßen der Altstadt von Jaffa, ist dieses Anwesen viel mehr als ein Haus: Es ist ein Erlebnis, das eine Geschichte von zeitlosen Charme und Kreativität erzählt!
Kontaktieren Sie uns, um es Ihnen zu machen!
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
