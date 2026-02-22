  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Wohnquartier A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Tel-Aviv, Israel
$1,49M
ID: 33624
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Ferienwohnung 3 Zimmer – 63 m2 Angenehmer Balkon zur Tel-aviienne Atmosphäre Gelegen im 1. Stock (Gebäude ohne Aufzug) Anwesenheit eines sicheren Schutzes (miklat) im Gebäude Komplett renoviert von Innenarchitekten: High-End-Oberflächen und Raumoptimierung Ein seltenes und exklusives Anwesen, perfekt für eine Hauptresidenz oder eine prestigeträchtige Investition, dank seiner außergewöhnlichen Lage. Preis: 4 750 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$893,475
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$4,58M
Im berühmten Projekt von Holyland . Das üppige Penthouse zum Verkauf bietet Ihnen einen Panoramablick auf das gesamte Jerusalem, das sich im oberen Stock des Turms befindet. Diese Penthaouse besteht aus 4 Schlafzimmern + einem Familienschlafzimmer, geräumige Küche, mit einem Doppel-Wohnzimme…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Verkauf in exclusivite rue Antigonus, in der Nähe des Parks hayarkon und kikar Milano Superb 3 Zimmer 62m2 + 10 m2 Balkon Das Hotel liegt im 4. Stock eines Gebäudes derzeit renoviert. 6 Monate. 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Dekoransicht und sehr hell
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
