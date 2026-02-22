  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Wohnquartier Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33553
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dach- / Penthouse-Wohnung, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv-Yafo 5 Zimmer - 4. Stock auf 4 Zum Verkauf direkt vom Eigentümer, im Herzen von Tel Aviv, in einer ruhigen und gesuchten Straße: eine 5-Zimmer-Duplex-Dach-Wohnung. 115 m2 gebaut + 65 m2 Dachterrasse. Eine hervorragende und helle Wohnung, in der Nähe der beliebtesten Orte in der Stadt, während ruhig und Familie bleiben. Das Hotel liegt im 4. und letzten Stock, nur Wohnung auf dem Boden. Stadtansicht von der Dachterrasse. Weitere Merkmale: Mamad (safe room) Tiefgarage Untergrundhöhle Zentrale Klimaanlage 3 Badezimmer / Toiletten Doppelverglasungsfenster Elektrische Rollläden in der gesamten Wohnung

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Aschkelon, Israel
von
$344,850
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$783,750
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,09M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel baka maison arabe
Wohnviertel baka maison arabe
Wohnviertel baka maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$3,70M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,32M
Schöne Wohnung zum Verkauf in Ashdod 5 Zimmer in 4 umgewandelt, in Luxusresidenz mit Concierge 24/24, Fitnessraum, 4 Aufzüge einschließlich eines von Shabat. Ferienwohnung 150 m2 und 16 m2 Terrasse mit Meerblick. Keller 9m2, High-End-Materialien, Klimaanlage, Parkplatz und 2 Stufen vom Strand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
ZU VERKAUFEN – DIE PENTHOUSE DER RÜCKEN IN DER TEL-AVIV Ideal als Investition oder Fuß-zu-Erde. Nur 658/m2!!! Nur wenige Schritte vom Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard und nur 5 Minuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex in einer komplett renovierten St…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen