Wohnquartier Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Tel-Aviv, Israel
$1,85M
ID: 33426
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Im Herzen der Stadt Neun und exklusiv Yehuda Halevi 94 - Neubau und außergewöhnliches Gebäude 4 schöne neue Zimmer mit Aufzug und mamad Parkplatz Sonnenterrasse Abhängigkeit/Betreuer-Eater Die Wohnung befindet sich im Rücken, ruhig! 4 Zimmer von 93 m2 + sonnige Terrasse von 10 m2 3. Stock mit Aufzug Südostorientierung

