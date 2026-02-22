  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Wohnquartier Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
$937,365
9
ID: 33540
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert

Tel-Aviv, Israel
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$937,365
Realting.com
