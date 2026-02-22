  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

Wohnquartier Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano

Tel-Aviv, Israel
$2,13M
ID: 33573
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

*Preis fallen! * Exklusiver Verkauf In einem renommierten Immobilienprojekt, einer der schönsten von Tel Aviv, realisiert von METROPOLIS 41 Louis Marshall Street An der Ecke des Smuts Boulevard Wohnung 5 Zimmer! Im zweiten Stock, hoch! 113 m2 plus einen schönen Balkon von 14 m2 Die Wohnung ist geräumig und perfekt angeordnet High-End-Dienstleistungen! Tiefgarage Cave!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Magnificent einstöckiges Haus 5 Stück als neu! Privater Eingang zur Straße, 4 Orientierungen, ca. 165m2 roh, riesiger sehr grüner Garten rund um das Haus, großes geräumiges Wohnzimmer, Amerikanische Küche investiert, sehr schöne Dienstleistungen, Master-Suite mit Ankleideraum und Bad, zwei B…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Herzliya, Israel
von
$1,71M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
