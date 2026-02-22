  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe penthouse entre le parc et la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
;
4
ID: 33565
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Luxus-Penthouse im alten Norden mit Stadtblick und Meerblick. 4,5 Zimmer von 168 m2 mit 2 Balkonen von 48 m2 und 26 m2. Ausgezeichnete private Terrasse auf dem Dach von 40 m2. 3 große Schlafzimmer und eine kleinere. 3 Badezimmer. Neubau mit Aufzug und 2 Privatparkplätzen. Dieses prächtige Penthouse bietet einen 360-Grad-Anblick auf die Stadt. Die Wohnung ist komplett möbliert und für Ihren Komfort ausgelegt. Mamad, Lift, 2 Parkplätze und Keller.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
