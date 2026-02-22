  1. Realting.com
Wohnquartier Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
;
9
ID: 33598
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Entdecken Sie den Luxus des Wohnens in Tel Aviv mit diesem brandneuen Penthouse, das eine ganze Etage besetzt, ideal gelegen in den renommierten Gassen um Kikar Hamedina, im Zentrum von Tel Aviv. Dieses exklusive Anwesen bietet Privatsphäre, Raffinesse und außergewöhnliches Design in einer erstklassigen Stadtlage. Hauptmerkmale: - Innenraum: ca. 170 m2 sorgfältig gestalteter Wohnraum. - Freiräume: 49 m2 Balkone und eine bemerkenswerte Dachterrasse von 45 m2, mit einer genehmigten Genehmigung für die Installation eines Pools. - Private Lift: Direkter Zugang zu Ihrem Penthouse für ultimativen Komfort. - Arrangement: Geräumiges Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, darunter eine grandiose Elternsuite und ein mamad (Safe Room). - zusätzlicher Speicherplatz: 8 m2 dedizierter Speicherplatz. - Parkplatz : Zwei private Parkplätze inklusive. Dieses Penthouse mit hochwertigen Materialien und sorgfältiger Liebe zum Detail bietet einen unvergleichlichen Lebensstil in einem der beliebtesten Viertel von Tel Aviv. Ein flexibler Zahlungsplan steht für diejenigen bereit, diese seltene Gelegenheit zu ergreifen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Aschkelon, Israel
von
$843,315
Selten!! Ferienwohnung 5 Zimmer "Residence Dimri City" 160 m2 mit 20 m2 Terrasse, 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabat. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Parks, Synagogen, Bussen.... Komplett renoviert, mit individueller Klimaanlage in jedem Zimmer. Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
