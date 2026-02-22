  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33618
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ideale Lage neben Shenkin Street in der Nähe des Shouk Hacarmel Apartment3 Zimmer 93 m2 + 8,5 m2 Balkon 4. Stock hinter (sehr ruhig) Stellplatz in einem Robotersystem Sei vorsichtig! Im Vergleich zum Wohnungsplan wurde das kleine Zimmer an die Küche entfernt C IS A 3 PIECES

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Cotttage a louer a jerusalem emek refaim
Jerusalem, Israel
von
$10,973
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$783,750
Sie sehen gerade
Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Zu verkaufen – Lev Hair, Tel Aviv – Simtat Laan Entdecken Sie dieses charmante Apartment im Herzen von Lev Ha Simtat Laan ist eine seltene Perle: eine kleine Wohngasse, diskret und friedlich, gesucht von Kenner. Ein paar Schritte von den großen lebhaften Straßen entfernt, bietet es absolut…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aschdod, Israel
von
$561,165
Stop Case: 4 Zimmer-Wohnung in Ashdod hat einen unschlagbaren Preis. Im Herzen des "Dalet" Bezirks, Gebäude mit Aufzug, in der Nähe von allem... Bereits gemietet an 4200 Shekels ( Rentabilität 3.75%). In der Umgebung gibt es Gebäude, die in "Tama 38" renoviert wurden: Zusatz einer Terrasse, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmantes Duplex mit 5 Zimmern von 158 m2 Netto ( 178 m2 Brutto) und 3 Bädern. Terrasse von 23 m2. Ansicht deaktivieren. Schöne versteckte Küche. 4 Schlafzimmer enthalten mamad. ein echter Pepetit im Stadtzentrum. auf Ebene 1: Wohnzimmer/Esszimmer/Küche/Mama…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen