  4. Wohnquartier Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Wohnquartier Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
;
6
ID: 33562
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Neun ausschließlich zum Verkauf Duplex mit Garten in einem brandneuen und schönen Gebäude am Ben Gurion Boulevard. ** High-End-Architektur: massives Parkett aus Frankreich importiert, vertiefte Platten, benutzerdefinierte Zimmerei, hochlästige Pandora-Türen, intelligente Elektrizität, Alarm-und Überwachungssystem, VRF Mitsubishi Klimaanlage, drahtlose Bewässerung und Düngung System, und vieles mehr. ** Auf der oberen Ebene: Wohnzimmer, Küche, Master-Suite, Büro, Duschbad und einen Garten mit Blick auf das Wohnzimmer. Auf der unteren Ebene: öffentlicher Raum und zwei Wohnungen mit zwei schönen und hellen Englisch-Kursen (Studio, Kino, Fitness, etc.). Gesamt: 234 m2 gebaut, plus 169 m2 großen gepflegten Garten und einen englischen Innenhof von 17 m2. Parken in einer Roboteranlage. Hinterhof und ruhig.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Aschkelon, Israel
von
$266,475
Chadera, Israel
von
$1,44M
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
Wohnviertel Mini penthouse
Jerusalem, Israel
von
$3,42M
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Aschdod, Israel
von
$1,975
mieten, Ferienwohnung 5 Zimmer Kineret 2, in einem niedrigen Gebäude von 4 Etagen mit nur 2 Wohnungen pro Etage. Inklusive einem mamad (safe room), einem Balkon und natürlich einem Aufzug. Geräumige Wohnung, sehr hell, mit herrlicher Aussicht. Ideale Lage: 1 Gehminuten vom Einkaufszentrum Yo…
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Ideal gelegen im Herzen von Neve Tzedek, Rue Rishonim, bietet diese seltene Duplex mit Meerblick eine privilegierte Adresse in einer der schönsten Gegenden von Tel Aviv, nur wenige Gehminuten von den Stränden, Rothschild und HaTahana entfernt. Eine Fläche von ca. 89m2 in Duplex, bietet es 3…
