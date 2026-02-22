  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Bat Yam, Israel
von
$573,705
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33710
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM - In einer idealen Lage, nur 100 Meter vom Strand und der beliebten Promenade der Stadt! Gelegen in einer ruhigen Straße – Jabotinsky Straße Schönes Gebäude gut gepflegt mit Digicode und Schutz Wohnung von 2,5 Zimmern von ca. 65 m2 1. Stock auf 7 mit Aufzug Wohnung renoviert und angenehm, sehr hell und ruhig! Fantastische Lage: ca. 50 Meter von der leichten Straßenbahn und 100 Meter vom Meer entfernt! Die Wohnung ist gemietet und eignet sich sowohl für Wohnen dort als auch für Investitionen!

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Bureau a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$5,330
Wohnviertel Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Israel
von
$14,42M
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Naharija, Israel
von
$579,975
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$573,705
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Wohnviertel Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aschdod, Israel
von
$561,165
Stop Case: 4 Zimmer-Wohnung in Ashdod hat einen unschlagbaren Preis. Im Herzen des "Dalet" Bezirks, Gebäude mit Aufzug, in der Nähe von allem... Bereits gemietet an 4200 Shekels ( Rentabilität 3.75%). In der Umgebung gibt es Gebäude, die in "Tama 38" renoviert wurden: Zusatz einer Terrasse, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel baka maison arabe
Wohnviertel baka maison arabe
Wohnviertel baka maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$3,70M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$611,325
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen