  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Wohnquartier A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33711
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen des Projekts TAMA 38, 2 Zimmer, 51 m2 Balkon: 6 m2 mit Blick auf die Rückseite, ruhig 6. Stock mit Aufzug Mit Sicherheitsraum (Mamad) Ein seltenes Anwesen, das zentrale Lage, ruhige und moderne Annehmlichkeiten kombiniert. Neuer Preis: 3,750.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Aschkelon, Israel
von
$642,675
Wohnviertel 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerusalem, Israel
von
$768,075
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$909,150
VERKAUF – 2 Zimmer mit Parkplatz Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe von Sheinkin und Shouk HaCarmel, entdecken Sie eine Wohnung ideal in einem Gebäude. 45 m2 – 2 Stück 5. Stock, ruhig hinter Mamak oben Privatparkplatz Guardian und Fitnessraum. Geforderter Preis: 2 900 000 Ein seltenes A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$736,725
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
Holyland – Bezirk in voller Stadterneuerung, mit Bau von Geschäften, Synagogen und modernisierten Parks! Luxus Penthouse in einem Gebäude mit Prestigelobby, Fitnessraum und 3 Shabbat Aufzüge. 5 Zimmer (leicht auf 7 zu bewegen), 243 m2 Wohnfläche + 180 m2 Soukka Terrassen – insgesamt 423 m2…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen