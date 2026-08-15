Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Indonesien
Welche Dokumente benötigt man für den Kauf der Immobilien in einem Neubau in Indonesien?
Ausländer müssen einen Pass ihres Landes vorlegen. Eine Aufenthaltsgenehmigung oder andere Dokumente sind nicht erforderlich.
Gibt es irgendwelche Einschränkungen für Ausländer, die eine Wohnung von einem Bauträger in Indonesien kaufen wollen?
Für ausländische Personen gibt es eine Mindestpreisschwelle für den Erwerb von Immobilien. Der genaue Betrag der Investition hängt von der Art einer Immobilie und dem Standort ab, an dem sie erworben werden soll.
Ausländer sollten auch beachten, dass beim Kauf einer Wohnung in einem Neubau in Indonesien keine Eigentumsurkunden ausgestellt werden. Die Immobilie kann nur auf der Grundlage eines langfristigen Mietvertrags mit einer Option auf Verlängerung der angegebenen Laufzeit erworben werden. Das gilt für Privathäuser und Wohnkomplexe in Indonesien. Es ist möglich, die Beschränkung zu umgehen, nachdem man die indonesische Staatsbürgerschaft erhalten hat.
Ausländer sollten auch beachten, dass beim Kauf einer Wohnung in einem Neubau in Indonesien keine Eigentumsurkunden ausgestellt werden. Die Immobilie kann nur auf der Grundlage eines langfristigen Mietvertrags mit einer Option auf Verlängerung der angegebenen Laufzeit erworben werden. Das gilt für Privathäuser und Wohnkomplexe in Indonesien. Es ist möglich, die Beschränkung zu umgehen, nachdem man die indonesische Staatsbürgerschaft erhalten hat.
An welchen Standorten sind Neubauwohnungen in Indonesien besonders populär?
Besonders oft kauft man neue Wohnungen in Bali und Sumatra, das sind die beliebtesten lokalen Resorts mit malerischer Natur und entwickelte Infrastruktur. Ausländer, die zum Arbeiten ins Land kommen, interessieren sich vor allem für die Hauptstadt Jakarta.