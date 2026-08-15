Für ausländische Personen gibt es eine Mindestpreisschwelle für den Erwerb von Immobilien. Der genaue Betrag der Investition hängt von der Art einer Immobilie und dem Standort ab, an dem sie erworben werden soll.

Ausländer sollten auch beachten, dass beim Kauf einer Wohnung in einem Neubau in Indonesien keine Eigentumsurkunden ausgestellt werden. Die Immobilie kann nur auf der Grundlage eines langfristigen Mietvertrags mit einer Option auf Verlängerung der angegebenen Laufzeit erworben werden. Das gilt für Privathäuser und Wohnkomplexe in Indonesien. Es ist möglich, die Beschränkung zu umgehen, nachdem man die indonesische Staatsbürgerschaft erhalten hat.