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Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Alle anzeigen Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Benoa, Indonesien
von
$168,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Villa in Bali 1 Schlafzimmer • Grünes Dorf Nusa Dua • 700 m zum Meer • Ertrag von 12 %📊 Investment Metrics• Voraussichtliche Ausbeute: 12% pro Jahr• Format: 1 Schlafzimmer Villa• Premium-Standort: Nusa Dua• Installationsplan für Entwickler verfügbar• Leasehold: 27 Jahre + Verlängerung für 25…
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ESTABRO
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ESTABRO
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Wohnanlage Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
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Wohnanlage Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Kuta Selatan, Indonesien
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Das Manta Livin in Uluwatu, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Urlaubsinvestitionen im Ozean bestimmt ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 106 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise…
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Balinsky
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Villa EDEM I Villas
Villa EDEM I Villas
Villa EDEM I Villas
Benoa, Indonesien
von
$210,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 74 m²
2 Immobilienobjekte 2
EDSB I Villas ist eine Sammlung von minimalistischen griechischen Villen mit Panoramablick auf das Meer in Nusa Dua, South Bali. Jede Villa verfügt über 1–3 Schlafzimmer, einen privaten Pool, eine Terrasse und Dachterrasse mit atemberaubenden Meerblick. Voll möblierter Schlüssel. 7 Minuten m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
351,500
Wohnung 2 zimmer
74.0
351,500
Bauherr
BREIG Property
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Bauherr
BREIG Property
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TekceTekce
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$157,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Das Amani Melasti in Melasti, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean bestimmt ist. Das Projekt bietet Hotel. Insgesamt 90 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $157.00…
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Balinsky
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Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,981
Die Wohnungen werden mit schlüsselfertigen Finishing, Möbeln und Geräten der Premium-Klasse geliefert. Perfekt für Investitionen und persönliche Residenz. Die Annehmlichkeiten im Projekt sind Schwimmbad, Co-working, Lounge-Bereiche, Spa, Dampfbad, Plätze für Partys.Das Design ist ein gemütli…
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TRANIO
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Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Pecatu, Indonesien
von
$215,183
Ein kleiner Komplex im umweltfreundlichen Stil besteht aus nur 9 Wohnungen mit einem gemeinsamen Pool. Die Panoramafenster bieten Blick auf den Dschungel und das Meer. Leasehold - 50 Jahre.Verkaufsstufen:Buchung - $6.000Transaktion abgeschlossen innerhalb von 2 WochenZahlung (Sie können soga…
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TRANIO
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Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Wohnanlage Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
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Benoa, Indonesien
von
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
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Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$686,439
Eine erstklassige Wohnanlage 150 m vom Meer entfernt bietet eine Auswahl an Wohnungen, Villen und eine bequeme Infrastruktur. Das Konzept des Komplexes kombiniert touristische Immobilien für Investitionszwecke mit Residenzen für komfortables persönliches Wohnen. Neben verschiedenen Arten von…
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Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
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Villa Onsider
Pecatu, Indonesien
von
$360,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Exklusive Villa in Bali ist eine ideale Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern Onsider in der prestigeträchtigen Gegend von Uluvatu ist nicht nur ein Haus, sondern eine rentable Investition mit hoher L…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Wohnanlage NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesien
von
$100,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Das NAI 1 befindet sich in Nusa Dua, Bali und ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und Langzeitverlagerungen. Das Projekt bietet Apartments, Stadthäuser, Villen. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $100.000 bis $420.000. Ga…
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Balinsky
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
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Wohnanlage
Pecatu, Indonesien
von
$500,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 186–275 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der Komplex besteht aus 10 Luxusvillen in einem Naturschutzgebiet in Bukit. Der Komplex liegt auf einem Hügel mit Blick auf den Ozean. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool. Die Strände von Samsara und Pantai sind zu Fuß erreichbar. Für den Bau werden hochwertige Materialien verwendet: …
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Geo Estate
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Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Pecatu, Indonesien
von
$440,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Melasti Apartments befindet sich in Melasti, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 20 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stü…
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Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$492,445
Die moderne Wohnanlage, nur 80 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 53 Villen mit Pools (nur 18 Häuser mit 1 und 2 Schlafzimmer bleiben zum Verkauf).Garantie vom Entwickler unter dem Vertrag: 10 Jahre für den Bau und 2 Jahre für die Abdichtung. Häuser werden unter Berücksichtigung seismische…
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TRANIO
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Wohnanlage ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$107,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Pandawa, Bali, ROYLE OASIS Black Edition ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 24 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehm…
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Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
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Wohnanlage LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Wohnanlage LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Wohnanlage LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Wohnanlage LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Wohnanlage LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Wohnanlage LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Wohnanlage LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Kuta Selatan, Indonesien
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das LUMA RESORT in Ungasan, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung, die für Wohnen und Investitionen auf Bali konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 7 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung PBG wurde erteilt. …
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Wohnanlage Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonesien
von
$396,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Das Uluwatu Apartments befindet sich in Uluwatu, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 44 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. St…
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Balinsky
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Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonesien
von
$422,807
Immobilien der europäischen Klasse im tropischen Paradies von Bali! Der Komplex wird eine Club-Infrastruktur für mehr als 50 Arten von Aktivitäten haben - Erholungsgebiete, SPA, Fitnessraum, Schwimmbad, Veranstaltungsstätten, etc. Ein ständiger Arzt und eine Krankenschwester stehen den Bewoh…
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Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$574,221
Der Komplex befindet sich auf einem Hügel in einer einzigartigen natürlichen Lage: eine Seite ist ein Canyon, auf der anderen Seite ist ein Wald. Dies schafft absolute Privatsphäre. Der Komplex umfasst 18 Villen (verkauft), 20 Apartments, Restaurant, Bibliothek und Spa-Center.Das Land wird f…
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Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Alle anzeigen Villa Dreamland
Villa Dreamland
Pecatu, Indonesien
von
$303,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Luxusvillen in Bali (Uluvatu) - eine Investition in einen Paradies-Urlaub und ein stabiles Einkommen!Volle Ausstattung!Flexible Raten!Steigende Kosten 10-15% pro Jahr!Das Dreamland-Projekt bietet stilvolle Villen mit 1-3 Schlafzimmern mit privaten Pools, Panoramafenstern und durchdachter Arc…
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DDA Real Estate
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Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$89,535
Der Premium Resort-Komplex auf der zweiten Linie des Ozeans besteht aus Wohnungen und Villen.Die modernen Apartments sind im balinesischen Stil gebaut und verfügen über raumhohe Fenster, bequeme Layouts und private Balkone.Die intelligenten Villen befinden sich im Erdgeschoss der Wohnungsgeb…
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Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Alle anzeigen Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$130,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 32–66 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments in Bali 47 m2 • ab $130.000 • Ertrag von 16% • 2 Minuten zum Meer • Pandawa Dream📊 Investment Metrics• Voraussichtliche Ausbeute: 16% pro Jahr• Preis: ab $130.000• Wohnungsgröße: 47 m2• Installationsplan für Entwickler: Anzahlung ab 25%• Laufzeit: 30 Jahre mit Verlängerung bis zu …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0 – 66.0
110,000 – 240,000
Villa
43.0
110,000
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Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesien
von
$72,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das VIBE HOTEL befindet sich in Nusa Dua, Bali und ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und Langzeitverlagerungen. Das Projekt bietet Hotel. Insgesamt 32 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $72,600 bis $125.000. …
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Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$134,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Pandawa, Bali, Ramada Encore von Wyndham Bali Anta ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean konzipiert ist. Das Projekt bietet Villen, Hotel. Insgesamt 182 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv…
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Wohnanlage EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$126,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
EIGHTH SENSE befindet sich in Pandawa, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments, Villen. Insgesamt 73 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die B…
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Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$119,380
Die komplexe Infrastruktur:Persönlicher Conciergeserviceausgestatteter Platz für Yoga-KurseCo-workingBarbershopSchönheitssalon2 RestaurantsFitnessstudioAbschluss - 1. Teil von 2026.Vorteile 3% einmaliger Rabatt bei 100% Zahlung.Der erwartete ROI beträgt 17%.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
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Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Alle anzeigen Villa Green Village
Villa Green Village
Benoa, Indonesien
von
$85,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Fläche 34–140 m²
5 Immobilienobjekte 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzigartigen Vorteil: Panoramablick auf den Horizont und die steigende Sonne. Dies ist ein seltener Ort auf der Karte von Bali, wo jeder Tag als Bild beginnt.Der Komplex befindet sich nur wenige Gehminuten…
Bauherr
LOYO & BONDAR
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Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Wohnanlage Apartments und Villen im Wellnesskomplex mit einer garantierten Rendite von 10 % pro Jahr!
Pecatu, Indonesien
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein Wellnesskomplex der nächsten Generation, der Anlageimmobilien und Lifestyle-Erlebnisse vereint. Das Projekt entsteht auf einem 2,5 Hektar großen Gelände und nutzt 3D-Betondruck (3DCP), eine Zukunftstechnologie, die schnellen Bau, Erdbebensicherheit und einzigartige architektonische Fo…
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Smart Home
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Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$298,452
Wir bieten Villen mit Dachterrassen und Grillplätzen, Pools und Parkplätzen.Abschluss - 1. Quartal 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Gegend, 7 Minuten vom Strand Melasti entfernt, 14 Minuten von einer internationalen Schule und 2 Minuten vo…
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$363,116
Der stilvolle Wohnkomplex besteht aus 49 Villen von 40 bis 120 m2, mit einer Auswahl von 1, 2 oder 3 Schlafzimmern. Optional können Sie eine Terrasse im Erdgeschoss und auf dem Dach des Hauses bauen. Aufgrund der kaskadierenden Anordnung der Villen auf dem Grundstück hat jedes Haus einen Bli…
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TRANIO
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Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Alle anzeigen Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesien
von
$230,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf im U Villas Pandawa-Komplex Ratenzahlungsplan: bis zu 12 Monate Lieferung: Dezember 2024 ROI: 17 % 1. Beschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Komplex aus 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit in der Gegend von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden…
Bauherr
LOYO & BONDAR
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Wohnanlage Surfside Bali – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Surfside Bali – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Surfside Bali – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Surfside Bali – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonesien
von
$159,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Surfside Bali befindet sich in Uluwatu, Bali und ist eine moderne Wohnentwicklung für erstklassige Wohn- und Urlaubsinvestitionen im Meer. Das Projekt bietet Villen, Apartments, Penthouses. Insgesamt 80 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. …
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$134,204
Ein moderner Hotelkomplex, mit allen Umgebungen für ein komfortables Leben, umfasst:Erdgeschoss - Konferenzraum, Ausstellungsraum, Tiefgarage, Innenbüros, Küche und Abstellräume.Erste Etage - Schwimmbad, Loungebereich, Pool-Tage-Club, Restaurant und 24-Stunden-Bar, Lobby, Unterhaltungsraum, …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Melasti (Комплекс 8) befindet sich in Bukit, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Urlaubsinvestitionen im Ozean bestimmt ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 51 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv i…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$497,420
Wir bieten Villen mit Pools, Saunen und Yoga-Bereichen.Die Residenz verfügt über ein Spa-Center, ein Café, ein Fitnessstudio, ein Kinderspielzimmer, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 2. Quartal 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
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Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Lage in Nusa Dua, Bali, Green Village ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und langfristige Umsiedlung. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 340 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $110.000 bis $420.0…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$115,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Melasti Arcade befindet sich in Pandawa, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Meer konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 19 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange…
Immobilienagentur
Balinsky
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Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
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Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$119,730
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Bloom befindet sich in Melasti, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean konzipiert ist. Das Projekt bietet Hotel. Insgesamt 145 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$348,194
Die Residenz verfügt über einen Co-Working-Bereich, ein Restaurant, einen Fitnessraum, einen Infinity-Pool mit Blick auf das Meer, rund um die Uhr Concierge Service und Sicherheit.Zwei-Zimmer-Stadthäuser und Ein-Zimmer-Wohnungen sind verfügbar.Abschluss - 1. Quartal 2024.Ausstattung und Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
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Wohnanlage Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 32–92 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0 – 92.0
110,000 – 320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
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Wohnanlage TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Kuta Selatan, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Das TAMORA AXIS befindet sich in Uluwatu, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung für erstklassige Wohn- und Urlaubsinvestitionen im Meer. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 60 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $290…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage Beverly Hills – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Beverly Hills – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Beverly Hills – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Beverly Hills – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$83,400
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Bukit, Bali, Beverly Hills ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments, Villen. Insgesamt 46 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $8…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonesien
von
$180,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Lage in Uluwatu, Bali, Sunny Samudra (Ocean View) ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 23 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und eins…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$1,32M
Der neue Komplex von luxuriösen Villen im marokkanischen Stil in der Nähe des Ozeans, nur 4 Gehminuten vom wunderschönen Strand Pandawa entfernt. Jede Villa von mindestens 500 m2 hat 2 Innenmöglichkeiten: Geschäft und Luxe.Die Annehmlichkeiten liegen in der Nähe des Haupteingangs, 100 Meter …
Immobilienagentur
TRANIO
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Aparthotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Aparthotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Aparthotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Aparthotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Aparthotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
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Aparthotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$94,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Ardhana Residence befindet sich in GWK, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für Wohnen und Investitionen auf Bali konzipiert ist. Das Projekt bietet Villen, Hotel. Insgesamt 84 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmi…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Pandawa, Bali, Pandawa Dream ist eine zeitgemäße Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Urlaubsinvestitionen im Ozean bestimmt ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 300 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stück…
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Balinsky
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Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$378,038
Der Wohnkomplex besteht aus 44 Wohnungen und 4 Villen. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich ein Restaurant und ein Kino.Vorteile 5% Rabatt für einmalige 100% ZahlungVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und EinrichtungGeschäftsplan für die Verwaltung der Immobilie nach Ab…
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TRANIO
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Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
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Pecatu, Indonesien
von
$393,956
Standorte können Premium, gesucht, strategisch oder außergewöhnlich sein. Im begehrtesten Punkt der Insel, nur 2 Minuten vom berühmten Strand der Insel - Uluwatu, Hotelimmobilie mit Meerblick und eine begrenzte Anzahl von Einheiten wird gebaut. Die Aufgabe der Architekten war es, etwas Neues…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
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Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$189,019
Wir bieten möblierte Apartments, Reihenhäuser und Villen, speziell für Surfer geschaffen. Die Apartments und Penthouses verfügen über private Eingänge und Terrassen. Die Wohnungen im Erdgeschoss, Villen und Reihenhäuser haben private Swimmingpools. Einige Wohnungen haben Meerblick.Das Konzep…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Alle anzeigen Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesien
von
$112,728
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
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Grupo WAME Real Estate
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Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
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Smart Home
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Aparthotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Aparthotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Aparthotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Aparthotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Aparthotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Alle anzeigen Aparthotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Aparthotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$95,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 64–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
📊 Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, BaliAusbeute bis zu 12,9% pro Jahr | Payback 7–8 Jahre | Erschwinglicher Eintritt in einen Premium-Resortkomplex Melasti Beach, Bali📈 Investment Metrics• Preis: ab 95.000 USD• Fläche: ab 32 m2• Format: Studio Apartment• Voraussichtli…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.0 – 120.0
185,000 – 262,500
Immobilienagentur
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Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
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Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
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Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$243,735
Wir bieten verschiedene Villen (Resale) und Stadthäuser in einem prestigeträchtigen und groß angelegten Projekt. Die Villen haben private Swimmingpools. Insgesamt sind auf einer Fläche von 21 Hektar ca. 600 Einheiten (in 3 Baustadien) geplant.Die Residenz verfügt über Restaurants, Cafés, Bäc…
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Wohnanlage XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lage in Pandawa, Bali, XO Pandawa ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean konzipiert ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 45 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugen…
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Wohnanlage Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$129,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lage in Pandawa, Bali, Pandawa Residence ist eine zeitgemäße Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 155 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Bauge…
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Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$245,625
Prästigiöse Ferienwohnungen direkt am atemberaubenden Strand von Nusa Dua. Jedes Gebäude bietet einen atemberaubenden Meerblick und bietet den Bewohnern ein unvergessliches Erlebnis. Der Komplex bietet eine breite Palette von erstklassigen Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes F…
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Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
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Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
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$150,000
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Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 75 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ferienwohnungen in Bali 75 m2 ab 150.000 $ • Ertrag von 10% • Limitiertes Angebot Desa Harmonis 2📈 Details zum Hauptobjekt• Preis: ab 150.000 USD• Fläche: 75 m2• Format: Apartments für Mieteinkommen und persönliche Nutzung• Handover: 2026• Eigentümerstruktur: Leasehold• Projektentwickler: Ha…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
160,000
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Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
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Benoa, Indonesien
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$90,000
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Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
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Aparthotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Aparthotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Aparthotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Aparthotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Aparthotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Alle anzeigen Aparthotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Aparthotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesien
von
$112,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Lage in Nusa Dua, Bali, Ramada Nusa Dua ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und Langzeitverlagerungen. Das Projekt bietet Villen, смарт Villen, Hotel. Insgesamt 168 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $112,900 b…
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Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$174,097
Ein Projekt mit einer niedrigen Eintrittsschwelle in einer prestigeträchtigen Lage, nur wenige Autominuten vom azurblauen Meer und einem der besten Strände in Bali - Melasti Beach entfernt.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten und Kinderstudios, einen Swimmingpool 40 x 50 m und Sportp…
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Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$119,380
Ein Premium-Komplex am Meer mit eigener Infrastruktur. Es ist eine luxuriöse Wohnanlage in einem malerischen Küstengebiet, bietet eine einzigartige Mischung aus kultureller Ästhetik und modernen Annehmlichkeiten. Dieser Hotelkomplex ist für diejenigen gedacht, die Komfort und Komfort schätze…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Benoa, Indonesien
von
$161,164
Eine Kollektion von eleganten Villen im Herzen von Nusa Dua, die für diejenigen geschaffen werden, die Ästhetik, Komfort und Panoramablick schätzen. Schnee-weiße Architektur, geräumige Innenräume mit natürlichem Licht und bodendeckenden Verglasungen machen dieses Projekt ideal für Erholung.E…
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TRANIO
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Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Ungasan, Indonesien
von
$626,649
Die elegante und gemütliche Anlage von 51 Villen mit einem Gemeinschaftspool, einer Bar und einer Dachterrasse mit Blick auf das Meer. Es gibt einen Einzelhandel mit Geschäftsräumen und einen Kinderspielplatz auf dem Territorium.Das hochaufgeforderte Projekt im Premium-Standort. Alle Wohnung…
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TRANIO
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Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
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Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
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Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$129,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Bukit, Bali, Volcano (Комплекс 9) ist eine zeitgemäße Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean bestimmt ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 123 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. S…
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Balinsky
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Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Villa Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe von Geger Beach.
Benoa, Indonesien
von
$168,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt. Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Pan…
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Smart Home
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Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
Wohnanlage Pandawa Dream
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Wohnanlage Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Investieren Sie in ein einzigartiges Projekt in Bali, das Premium-Service und Harmonie mit der Natur verbindet!Installationen verfügbar!Garantierte Rückkehr von 10% pro Jahr!Einrichtungen: Restaurants, Bars, Coworking, Spa, Pool-Komplex, High-Speed-Internet, Fitness-Center, gemütliche Erholu…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Wohnanlage BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
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Wohnanlage BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
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Kutuh, Indonesien
von
$121,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Lage in Pandawa, Bali, BODY SENSE ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 51 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $121.000 bi…
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Balinsky
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Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
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Wohnanlage Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
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Benoa, Indonesien
von
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
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Smart Home
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Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
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Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
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Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Pecatu, Indonesien
von
$160,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Biohacking Resort ist ein innovatives Investitionsprojekt der neuen Generation, das im Süden von Bali gebaut wird und als erster Komplex der Insel mit einer Lebenserweiterungsklinik und einem professionellen Wellnesscenter positioniert wird. Das Projekt kombiniert fortschrittliche Biohacking…
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Satellite Estate
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Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
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Villa Elegante Poolvillen im Herzen von Nusa Dua in der Nähe des Strandes von Geger.
Benoa, Indonesien
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern und privatem Pool liegen in ruhiger Umgebung, nur 700 Meter vom Meer und dem Strand von Geger entfernt. Die Anlage erstreckt sich über 2,36 Hektar und bietet einen 270°-Pan…
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Smart Home
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Wohnanlage Pandawa Hills – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Hills – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Hills – residential development in Pandawa, Bali
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Kutuh, Indonesien
von
$125,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lage in Pandawa, Bali, Pandawa Hills ist eine zeitgemäße Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 58 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmi…
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Balinsky
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Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Benoa, Indonesien
von
$99,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 33–263 m²
16 Immobilienobjekte 16
EDEM II Santorini Residences ist ein Kaskaden-Investitionskomplex in Nusa Dua mit Villen und Wohnungswohnungen von 24 bis 180 qm mit 1 bis 3 Schlafzimmern. Das Hillside-Layout bietet einen Panoramablick auf das Meer von jeder Einheit, während die vollständige Privatsphäre erhalten. Private P…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.0 – 40.0
99,500 – 128,500
Villa
114.0 – 263.0
189,000 – 449,000
Bauherr
BREIG Property
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Bauherr
BREIG Property
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English, Русский
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
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Ungasan, Indonesien
von
$417,832
Der Luxuskomplex von Villen, in einem prestigeträchtigen Gebiet von Bali, ist für langfristiges Wohnen und Investitionen geschaffen. Perfekter Hotelservice, wo jeder Wunsch nahtlos erfüllt ist. Europäische Qualitätsstandards für Gebäude, die das Ergebnis vorgeben. Verwenden Sie den Charme de…
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TRANIO
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$152,210
Die Apartments verbinden modernen Komfort und Gemütlichkeit mit dem Potenzial für ein signifikantes Wachstum und ein stabiles Einkommen. Als Anlageprodukt ist dies eine langfristige Investition in ein hochwertiges, gut ausgedachtes Projekt.Schöne und sichere Wohnungen ziehen immer die Aufmer…
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TRANIO
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Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
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Ungasan, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Wohnungen und Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf die Bucht. Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool und eine Bar, einen Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dachrestaurant, einen Massageraum, ein Yoga-Studio, Concierge-Service und rund um die Uhr Siche…
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TRANIO
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Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
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Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonesien
von
$545,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Touristischer Komplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Touristischer Komplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Touristischer Komplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Touristischer Komplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Touristischer Komplex Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
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Smart Home
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Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
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Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Ungasan, Indonesien
von
$159,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset SuiteHöhere Erträge | Schnellere Rückzahlung | Management by Wyndham Hotels & ResortsMelasti Beach, Uluwatu📈 InvestitionshighlightsPreis: 159,900 USDVoraussichtliche Ausbeute: 11–14% pro JahrVoraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–8 JahreTyp der Ei…
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ESTABRO
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Immobilienagentur
ESTABRO
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English, Русский, Türkçe
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
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Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonesien
von
$300,000
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Bauherr
LOYO & BONDAR
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Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Hotelappartements mit Terrassen und Blick auf das Meer.Die Residenz verbindet üppigen Lebensstil, die beste Spa-Behandlung und maßgeschneiderte Wellness-Programme. Das Projekt umfasst nicht nur Premium-Residenz, sondern auch Platz im Einklang mit den besten Traditionen der europäi…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
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Wohnanlage Melasti Beach
Ungasan, Indonesien
von
$132,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 33–55 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen, Stadthäusern und Wohnungen. Der Komplex verfügt über eine umfassende Infrastruktur von 20.000 m2, um die komfortable Erholung und das tägliche Leben der Bewohner zu unterstützen. Auf dem Gebiet gibt …
Immobilienagentur
Geo Estate
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Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
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Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$188,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 76–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Bauherr
LOYO & BONDAR
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Wohnanlage Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$106,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Nagaya in Melasti, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Meer konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 23 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $106.50…
Immobilienagentur
Balinsky
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Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
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Smart Home
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Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
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Ungasan, Indonesien
von
$139,875
Der Wohnkomplex besteht aus Villen und Apartments, einem Wellnesscenter (Sauna und Hamam), einem Restaurant (Koch aus Frankreich), einem Weinkeller und einer Zigarrenbar, einem Fitnessstudio und einem Yoga-Studio, einem Shop, einem Garten, einem Heliport, Tiefgaragen und einem Veranstaltungs…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
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Wohnanlage Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti,…
Immobilienagentur
Smart Home
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Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Alle anzeigen Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonesien
von
$129,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
📊 Investitionen in Amani Melasti Hotel in BaliErtrag 10–14% pro Jahr | Rückzahlungszeitraum 7–9 Jahre | Management von Wyndham Hotels & ResortsMelasti Beach, Uluwatu📈 InvestitionskennzahlenVoraussichtliche Ausbeute: 10–14% pro JahrVoraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–9 JahreFormat: Investme…
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ESTABRO
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Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$124,355
Wir bieten möblierte Apartments mit einzigartigem Blick auf das Meer und den Dschungel.Die Residenz verfügt über überdachte Restaurants und Kinos, einen Infinity-Pool mit Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Februar 2026.Vorteile Die Ausbeute beträgt 14,6%.Lage und Infrastruktur in der Näh…
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TRANIO
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Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$242,740
Das architektonische Konzept des Komplexes ist von der Sonne inspiriert - ein Symbol für Licht, Wärme und Energie. Der Entwickler wollte Gebäude schaffen, die ein Gefühl von Harmonie und Ruhe durch Minimalismus und klare geometrische Formen vermitteln. Symmetrie und Linien, wie Sonnenstrahle…
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Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$114,406
Ein eleganter Wohnkomplex von Wohnungen und Villen bietet seinen zukünftigen Bewohnern einen 24-Stunden Concierge-Service, einen Infinity-Pool mit schöner Aussicht, ein Spa mit Massageräumen, ein Sommercafé und Restaurant mit Lieferung zu Wohnungen, ein Yoga-Bereich, ein Eisbad, Gehbereiche …
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Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$676,490
Wir bieten exklusive Apartments mit Panoramablick auf die Küste. Die Residenz verfügt über:Privater Lift zum Strand68 m Infinity-Pool am Rand der KlippePersönlicher 5-Sterne ConciergeserviceRestaurant und BarFitnessclub und FitnessraumYoga-Klasse, TanzstudioJacuzzi, Eisbad, Sauna und HamamSc…
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Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$343,119
Beginn des Verkaufs eines neuen Gebäudes mit besonderen Bedingungen für Tranio-Kunden.Seit Beginn des Umsatzes im November hat der Entwickler die Preise für Wohnungen in der ersten Phase bereits um mehr als 15% erhöht.Apartments mit einer guten Aussicht und einem Vulkan-Konzept. Vulkangestei…
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TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
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Benoa, Indonesien
von
$288,503
Der Komplex umfasst 10 moderne Villen, ideal für Wohnen und Investitionen,Eigenschaften:reichlich natürliches Lichtoffene Terrassen mit Blick auf das Meereinige Villen haben private PoolsAusstattung und Ausstattung im Haus TVKlimaanlageBackofenMikrowelleKühlschrankHopfenVorteile Die Immobili…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Pecatu, Indonesien
von
$348,194
Wir bieten Stadthäuser mit Pools 5 x 2,5 m, Dachterrassen und Parkplätze.Abschluss - Oktober, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der malerischen touristischen Gegend von Uluwatu, 8 Minuten vom Meer und 30 Minuten vom Flughafen entfernt.Karma Beach - 10 Mi…
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
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Kutuh, Indonesien
von
$2,39M
Moderne Villen werden im industriellen Stil gebaut. Bambus außerhalb der Fenster schafft ein Gefühl von Ruhe und Ruhe. Jede Villa umfasst:Schwimmbad 80 m2 mit RuhebereichOffene Küche mit GrillplatzJacuzzi und SaunaKino und Feuerstelle auf der TerrasseGeräumiges Wohnzimmer 95 m2AmtLeasehold -…
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Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$85,099
Das Komplex befindet sich in Nusa Duas exklusiver Küsten-Enklave, bietet einen raffinierten Rückzugsort, wo Luxus, Kultur und Verbindung zusammenkommen. Umgeben von erstklassigen Gastfreundschaft und unberührten Stränden, renoviert es modernes Wohnen mit einer Auswahl von eleganten Wohnungen…
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TRANIO
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Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$318,348
Villen in einem idealen Ferienort für Investitionen, entspannende Ferien und Leben.Das Projekt befindet sich in der Vorverkaufsphase. Nach Beginn des Umsatzes wird die Eingangsschwelle deutlich ansteigen.Der Preis der Villen umfasst Veredelung, Möbel und Geräte. Verfügbare Raten 30/70.Persön…
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TRANIO
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Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
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Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 97–125 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einer einzigartigen Naturlandschaft am MeerWas in Wert gehtVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und MöbelEntwicklung eines Geschäftsplans für die Verwaltung des Objekts nach LieferungDesign und Entwicklung des ProjektdesignsBau und tech…
Bauherr
LOYO & BONDAR
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Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Ungasan, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 116 m²
1 Immobilienobjekt 1
Villa mit Meerblick als Investition oder dauerhafter Wohnsitz auf der wunderschönen Insel Bali. Die durchschnittliche Marktrendite beträgt 15 %. Mietrendite bis zu 22 %. Komplett möblierte Villa mit Annehmlichkeiten in der Gegend von Bukit. Zahlungsbedingungen: 30 % + Raten für 7 Ra…
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