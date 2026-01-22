  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Beraban
  4. Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Beraban, Indonesien
von
$750,000
BTC
8.9211007
ETH
467.5930287
USDT
741 513.3793731
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
25 1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33303
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan
  • Dorf
    Beraban

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

N618 / Six One Eight — Luxusvilla in Bali • Ertrag bis 18% • Nur 4 Residenzen

📈 Investment Metrics

• Voraussichtliche Mietertrag: 13–14% pro Jahr

• Gesamtprognose: bis zu 18% pro Jahr

• Geschätztes Preiswachstum nach Fertigstellung: ~15%

• Potenzielles Kapitalwachstum in 3 Jahren: bis zu 30%

• Potenzielles Kapitalwachstum in 5 Jahren: bis 45–50%

🏡 Villa Features

• Format: Private Luxusvilla

• Privater Pool 42 m2

• Panoramaglasfassade

• Dachterrasse und Meerblick

• japanischer Architekturstil (japanischer Minimalismus + skandinavisches Design)

• Begrenzte Sammlung — nur 4 Villen im gesamten Projekt

📍 Standort

• 300 Meter zu einem schwarzen Strand

• 10 Minuten nach Canggu

• In der Nähe von Nuanu Creative City — Balis größtes kreatives Ökosystem

• Einzigartige Kombination von Meer, Natur und entwickelter Infrastruktur

🏨 Management und Einkommen

• Internationale Managementgesellschaft OXO

• Professionelles Marketing und Belegungsmanagement

• Finanzberichterstattung an den Eigentümer

• Vollständiges passives Einkommensmodell ohne Beteiligung des Eigentümers

💼 Kaufbedingungen

• Installationsplan während des Baus

• Flexibler Zahlungsplan

• Vollzahloption mit Rabatt

🛡 Rechtssicherheit

• Touristenbezeichnung

• Land- und Baudokumente auf Anfrage

• Transparente Transaktionsstruktur

• Escrow-Kontooption für sichere Zahlungen

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 230.0
Preis pro m², USD 3,478
Wohnungspreis, USD 800,000

Standort auf der Karte

Beraban, Indonesien
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Cube VIlla
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$400,000
Stadthaus View apartments
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$109,000
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesien
von
$210,000
Stadthaus Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$260,000
Villa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonesien
von
$575,000
Sie sehen gerade
Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii
Beraban, Indonesien
von
$750,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Alle anzeigen Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Stadthaus Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Pecatu, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 75 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ferienwohnungen in Bali 75 m2 ab 150.000 $ • Ertrag von 10% • Limitiertes Angebot Desa Harmonis 2📈 Details zum Hauptobjekt• Preis: ab 150.000 USD• Fläche: 75 m2• Format: Apartments für Mieteinkommen und persönliche Nutzung• Handover: 2026• Eigentümerstruktur: Leasehold• Projektentwickler: Ha…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
160,000
Immobilienagentur
ESTABRO
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Bukit, Indonesien
von
$490,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Alle anzeigen Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Stadthaus BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Indonesien
von
$280,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 108 m²
1 Immobilienobjekt 1
Neue BERAWA OCEAN TOWNHOUSES-Villen im beliebten Berawa-Gebiet, 350 Meter vom Meer entfernt. Hochmoderne Villen, zwei Etagen mit zwei Schlafzimmern und einem Studio (108 qm). Ein bis ins kleinste Detail durchdachtes Interieur. Individuell können Sie aus vier Optionen wählen. Ebenfalls ent…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen