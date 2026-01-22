Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

N618 / Six One Eight — Luxusvilla in Bali • Ertrag bis 18% • Nur 4 Residenzen
📈 Investment Metrics
• Voraussichtliche Mietertrag: 13–14% pro Jahr
• Gesamtprognose: bis zu 18% pro Jahr
• Geschätztes Preiswachstum nach Fertigstellung: ~15%
• Potenzielles Kapitalwachstum in 3 Jahren: bis zu 30%
• Potenzielles Kapitalwachstum in 5 Jahren: bis 45–50%
🏡 Villa Features
• Format: Private Luxusvilla
• Privater Pool 42 m2
• Panoramaglasfassade
• Dachterrasse und Meerblick
• japanischer Architekturstil (japanischer Minimalismus + skandinavisches Design)
• Begrenzte Sammlung — nur 4 Villen im gesamten Projekt
📍 Standort
• 300 Meter zu einem schwarzen Strand
• 10 Minuten nach Canggu
• In der Nähe von Nuanu Creative City — Balis größtes kreatives Ökosystem
• Einzigartige Kombination von Meer, Natur und entwickelter Infrastruktur
🏨 Management und Einkommen
• Internationale Managementgesellschaft OXO
• Professionelles Marketing und Belegungsmanagement
• Finanzberichterstattung an den Eigentümer
• Vollständiges passives Einkommensmodell ohne Beteiligung des Eigentümers
💼 Kaufbedingungen
• Installationsplan während des Baus
• Flexibler Zahlungsplan
• Vollzahloption mit Rabatt
🛡 Rechtssicherheit
• Touristenbezeichnung
• Land- und Baudokumente auf Anfrage
• Transparente Transaktionsstruktur
• Escrow-Kontooption für sichere Zahlungen
Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.