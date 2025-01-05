Wohnkomplex XO Pandawa Apartments

Apartments in einem stilvollen Projekt in Bali im Stadtteil Badung.
15 Prozent ROI. Die Villa eignet sich sowohl für Investitionen zur Miete als auch für das Format eines zweiten Hauses.
XO Pandawa Apartments für diejenigen, die aktiven Lebensstil und Stil schätzen. Geschlossener Komplex von Villen mit Blick auf das Meer.
Ferienwohnung 2 Minuten vom beliebtesten Strand - Melastie.
Zu Fuß erreichbar - Restaurants und Bars, Schönheitssalons, Geschäfte, Fitness-Clubs, Yoga und Pilates Studios.
