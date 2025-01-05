  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex XO Pandawa Apartments

Wohnkomplex XO Pandawa Apartments

Wana Giri, Indonesien
von
$110,000
;
10
ID: 22424
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Buleleng
  • Dorf
    Wana Giri

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

Русский Русский

Apartments in einem stilvollen Projekt in Bali im Stadtteil Badung.

15 Prozent ROI. Die Villa eignet sich sowohl für Investitionen zur Miete als auch für das Format eines zweiten Hauses.

XO Pandawa Apartments für diejenigen, die aktiven Lebensstil und Stil schätzen. Geschlossener Komplex von Villen mit Blick auf das Meer.

Ferienwohnung 2 Minuten vom beliebtesten Strand - Melastie.

Zu Fuß erreichbar - Restaurants und Bars, Schönheitssalons, Geschäfte, Fitness-Clubs, Yoga und Pilates Studios.

Schreiben oder rufen Sie an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$189,019
Wohnanlage Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$213,890
Wohnanlage New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonesien
von
$427,780
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$686,439
Wohnanlage New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
