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Villa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
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tanjung skuie, Indonesien
von
$69,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 80 Jahre verpachtete Glamp-Villen mit 1 Schlafzimmer, Vorstellung der Glamp-Villa auf der bezaubernden Insel Lombok. Seine erstklassige Lage innerhalb unseres Resorts, nur einen Steinwurf vom Pool und Strand entfernt, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl als Residenz. Sorgfäl…
Bauherr
Arya Properties
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Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
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Villa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonesien
von
$159,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 80 Jahre verpachtete Glamp-Villen mit 3 Schlafzimmern, Vorstellung der Glamp-Villa auf der bezaubernden Insel Lombok. Seine erstklassige Lage innerhalb unseres Resorts, nur einen Steinwurf vom Pool und Strand entfernt, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl als Residenz. Sorgfä…
Bauherr
Arya Properties
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Villa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
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tanjung skuie, Indonesien
von
$99,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 80 Jahre verpachtete Villen mit 2 Schlafzimmern, Einführung der Glamp Villa auf der bezaubernden Insel Lombok. Seine erstklassige Lage innerhalb unseres Resorts, nur einen Steinwurf vom Pool und Strand entfernt, macht es zu einer ausgezeichneten Wahl als Residenz. Sorgfältig au…
Bauherr
Arya Properties
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TekceTekce
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
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tanjung skuie, Indonesien
von
$89,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: 80 Jahre Pacht Entdecken Sie diese 3-Zimmer-Wohnung in Sunut Lombok. Diese geräumige Wohnanlage mit drei Schlafzimmern und einem Wohnzimmer eignet sich perfekt für große Familien oder eine Gruppe von Freunden, die zusätzliche Räume für verschiedene Zwecke benötigen. Das Apartm…
Bauherr
Arya Properties
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Wohnanlage SKY GARDEN
Wohnanlage SKY GARDEN
Wohnanlage SKY GARDEN
Wohnanlage SKY GARDEN
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Wohnanlage SKY GARDEN
Desa Rora, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 40 m²
2 Immobilienobjekte 2
Moderne Wohnung mit schlüsselfertigem Finish.Preiserhöhungen von mehr als 25%. Mietertrag beträgt 15%.Wohnungen mit Möbel und Dekoration der Premium-Klasse. Fünf Minuten zum Meer.Premium Wohnanlage mit Fünf-Sterne-Service und Infrastruktur. 5 Minuten zum Meer.Die Atmosphäre der Entspannung w…
Immobilienagentur
Foreign Real Estate
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Villa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
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Lingk Bukit Ngandang, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villa 2 Etagen 2 Schlafzimmer 10 Minuten zum Strand Bereich: Villenfläche - 95 m² Grundstück - 100 m² Preis: 150.000 $ (1.579 $ pro m²) Einnahmen aus der Vermietung einer Villa: Umsatz pro Tag: 200 $ Laden - 80 % Umsatz pro Tag inklusive Ladung: 160 $ Umsatz unter Berücksichtigung der…
Immobilienagentur
Baliray
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Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
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tanjung skuie, Indonesien
von
$34,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 80 Jahre verpachtete Glamp-Villen mit 1 Schlafzimmer, Vorstellung der Glamp-Villa auf der bezaubernden Insel Lombok. Wenn Sie eine preisgünstige Unterkunft suchen, ist unsere Villa mit einem Schlafzimmer im Glamping-Stil genau das Richtige für Sie könnte die ideale Wahl für …
Bauherr
Arya Properties
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