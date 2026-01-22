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Wohnkomplex BLACK SANDS OASIS – residential development in Nyanyi, Bali

Tabanan, Indonesien
von
$109,700
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ID: 35409
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Tabanan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Lage in Nyanyi, Bali, BLACK SANDS OASIS ist eine moderne Wohnentwicklung, die für Wohnen und Investitionen auf Bali konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments, Villen. Insgesamt 103 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $109,700 bis $475.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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Tabanan, Indonesien
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