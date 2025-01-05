  1. Realting.com
Wohnkomplex Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Benoa, Indonesien
von
$90,000
ID: 27984
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Benoa
  • Stadt
    Nusa Dua

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.

Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti, 30 Minuten zum Flughafen.

Der Komplex wird auf einer Fläche von 1,5 Hektar gebaut, hat einen Panoramablick auf das Meer bei 270 °, auch mit dem Aussehen von neuen Gebäuden aufgrund der Höhe, die Aussicht bleibt völlig offen

Das Kaskadenformat des Komplexes (Terrassen), Meerblick von jeder Villa - das einzige solches Projekt in allen Nusa Dua!

Villentypen:

Condo-villa mit Gemeinschaftspool - 90.000 USD

  • klassifiziert: 15 m2
  • Badezimmer: 5 m2
  • Terrasse: 4 m2
  • Gesamtfläche: 24 m2

Condo-villa mit Küche und Gemeinschaftspool - 120.000 USD

  • Schlafzimmer: 15 m2
  • Badezimmer: 5 m2
  • klassisch: 7 m2
  • Terrasse: 4 m2
  • Gesamtfläche: 31 m2

Condo-villa mit privatem Pool - 95.000 USD

  • klassifiziert: 15 m2
  • Badezimmer: 5 m2
  • Pool mit Terrasse: 13 m2
  • Gesamtfläche: 33 m2

Condo-villa mit Küche und privatem Pool - 125.000 USD

  • klassifiziert: 15 m2
  • kategorien: 5 m2
  • klassisch: 7 m2
  • Schwimmbad mit Terrasse: 13 m2
  • Gesamtfläche: 40 m2

Komplexe Infrastruktur:

  • Gemeinschaftspool
  • Restaurant und Bar
  • Gymnasium
  • Coworking
  • SPA / Sauna
  • Kinderspielzimmer
  • Separater Gemeinschaftspool
  • Dach der Gemeinde
  • Golfwagen (kostenloser Shuttle zu Stränden, Einkaufszentren, Golfplätze, etc.)

Rechtliche Angaben:

  • Abschlussdatum - Juni 2027
  • Leasehold - 60 Jahre
  • Die Registrierung ist so sicher wie möglich: Eigentumsübertragung direkt vom Landeigentümer (nicht untermietbar)
  • Garantierte Verlängerung für 30 Jahre
  • Landkategorie - rosa

Standort auf der Karte

Benoa, Indonesien

