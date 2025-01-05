Wohnkomplex Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick, von einem großen Entwickler mit 9 Jahren Erfahrung in Bali.

Das Projekt befindet sich in Nusa Dua - der teuersten und Elite Lage in Bali, 8 Minuten zum Strand Nusa Dua, 15 Minuten zum Strand Melasti, 30 Minuten zum Flughafen.

Der Komplex wird auf einer Fläche von 1,5 Hektar gebaut, hat einen Panoramablick auf das Meer bei 270 °, auch mit dem Aussehen von neuen Gebäuden aufgrund der Höhe, die Aussicht bleibt völlig offen

Das Kaskadenformat des Komplexes (Terrassen), Meerblick von jeder Villa - das einzige solches Projekt in allen Nusa Dua!

Villentypen:

Condo-villa mit Gemeinschaftspool - 90.000 USD

klassifiziert: 15 m2

Badezimmer: 5 m2

Terrasse: 4 m2

Gesamtfläche: 24 m2

Condo-villa mit Küche und Gemeinschaftspool - 120.000 USD

Schlafzimmer: 15 m2

Badezimmer: 5 m2

klassisch: 7 m2

Terrasse: 4 m2

Gesamtfläche: 31 m2

Condo-villa mit privatem Pool - 95.000 USD

klassifiziert: 15 m2

Badezimmer: 5 m2

Pool mit Terrasse: 13 m2

Gesamtfläche: 33 m2

Condo-villa mit Küche und privatem Pool - 125.000 USD

klassifiziert: 15 m2

kategorien: 5 m2

klassisch: 7 m2

Schwimmbad mit Terrasse: 13 m2

Gesamtfläche: 40 m2

Komplexe Infrastruktur:

Gemeinschaftspool

Restaurant und Bar

Gymnasium

Coworking

SPA / Sauna

Kinderspielzimmer

Separater Gemeinschaftspool

Dach der Gemeinde

Golfwagen (kostenloser Shuttle zu Stränden, Einkaufszentren, Golfplätze, etc.)

Rechtliche Angaben: