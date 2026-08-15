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Neubauten zum Verkauf in Bali

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Touristischer Komplex AURA Wellness Resort
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Touristischer Komplex AURA Wellness Resort
Peliatan, Indonesien
von
$87,300
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 23–170 m²
9 Immobilienobjekte 9
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.2 – 35.7
82,300 – 121,900
Villa
25.0 – 170.0
102,900 – 286,900
Studio
23.2
94,900
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ESTABRO
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Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
Wohnanlage XO Project Canggu
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Wohnanlage XO Project Canggu
Canggu, Indonesien
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 46 m²
1 Immobilienobjekt 1
XO-Projekt I Canggu Villen und Wohnungen zum Verkauf in Canggu, Bali Luxusvillen und Apartments zum Verkauf im einzigartigen XO Project I Canggu-Komplex, gelegen in der touristischsten Straße von Canggu - Batu Bolong. Dieser Komplex ist ideal für diejenigen, die gerne im Epizentrum des Ge…
Bauherr
LOYO & BONDAR
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Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
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Aparthotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$130,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 32–66 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments in Bali 47 m2 • ab $130.000 • Ertrag von 16% • 2 Minuten zum Meer • Pandawa Dream📊 Investment Metrics• Voraussichtliche Ausbeute: 16% pro Jahr• Preis: ab $130.000• Wohnungsgröße: 47 m2• Installationsplan für Entwickler: Anzahlung ab 25%• Laufzeit: 30 Jahre mit Verlängerung bis zu …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0 – 66.0
110,000 – 240,000
Villa
43.0
110,000
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IresIres
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Alle anzeigen Villa Dreamland
Villa Dreamland
Pecatu, Indonesien
von
$303,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Luxusvillen in Bali (Uluvatu) - eine Investition in einen Paradies-Urlaub und ein stabiles Einkommen!Volle Ausstattung!Flexible Raten!Steigende Kosten 10-15% pro Jahr!Das Dreamland-Projekt bietet stilvolle Villen mit 1-3 Schlafzimmern mit privaten Pools, Panoramafenstern und durchdachter Arc…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$278,555
Das Projekt besteht aus 5 Villen mit zwei Schlafzimmern. Die ausgestattete Dachterrasse der dreigeschossigen Villa bietet Blick auf das Meer und erhöht das Mietpotenzial der Villa. Die bequemen Autobahnen und privaten Parkplätze machen jede Villa bequem für Familien. Villas hat eine sehr sch…
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TRANIO
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Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Allex Villas ( Комплекс 4) befindet sich in Berawa, Bali und ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Stückpreise: von 240.000 bis 470.0…
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Balinsky
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Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
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Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$174,097
Die moderne Wohnanlage verfügt über einen großen Pool, eine Terrasse mit Sitzbereich auf dem Dach, einen Fitnessraum, ein Restaurant, ein Kino im Freien.Die Apartments sind möbliert und ausgestattet verkauft.Das Management-Unternehmen des Entwicklers unterhält Steueraufzeichnungen, behält da…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$124,355
Wir bieten möblierte Apartments mit einzigartigem Blick auf das Meer und den Dschungel.Die Residenz verfügt über überdachte Restaurants und Kinos, einen Infinity-Pool mit Panoramablick auf das Meer.Abschluss - Februar 2026.Vorteile Die Ausbeute beträgt 14,6%.Lage und Infrastruktur in der Näh…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
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Ungasan, Indonesien
von
$139,875
Der Wohnkomplex besteht aus Villen und Apartments, einem Wellnesscenter (Sauna und Hamam), einem Restaurant (Koch aus Frankreich), einem Weinkeller und einer Zigarrenbar, einem Fitnessstudio und einem Yoga-Studio, einem Shop, einem Garten, einem Heliport, Tiefgaragen und einem Veranstaltungs…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$626,649
Die elegante und gemütliche Anlage von 51 Villen mit einem Gemeinschaftspool, einer Bar und einer Dachterrasse mit Blick auf das Meer. Es gibt einen Einzelhandel mit Geschäftsräumen und einen Kinderspielplatz auf dem Territorium.Das hochaufgeforderte Projekt im Premium-Standort. Alle Wohnung…
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Wohnanlage NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Wohnanlage NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Wohnanlage NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Wohnanlage NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesien
von
$120,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
NEXA APARTMENTS befindet sich in Batu Bolong, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 40 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbe…
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Balinsky
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesien
von
$328,296
Der Komplex umfasst 16 Villen mit 2-4 Schlafzimmern, mit besonderer Aufmerksamkeit auf Details und mit hochwertigen Materialien gebaut.Eigenschaften:Privatpoolsmalerische AussichtLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der malerischen Gegend von Kabakaba, die die unbe…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$574,221
Der Komplex befindet sich auf einem Hügel in einer einzigartigen natürlichen Lage: eine Seite ist ein Canyon, auf der anderen Seite ist ein Wald. Dies schafft absolute Privatsphäre. Der Komplex umfasst 18 Villen (verkauft), 20 Apartments, Restaurant, Bibliothek und Spa-Center.Das Land wird f…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$198,968
Wir bieten hochwertige Villen und Apartments.Die Residenz verfügt über einen Panoramapool, einen Tiefgaragenplatz, ein Wellnesscenter mit einer Sauna, ein Fitnesscenter, einen Loungebereich mit Kamin, eine Bibliothek.Abschluss - 2. Quartal 2024.Vorteile ROI von 15% innerhalb von 7 Jahren.Lag…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
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Wohnanlage BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Pecatu, Indonesien
von
$160,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Biohacking Resort ist ein innovatives Investitionsprojekt der neuen Generation, das im Süden von Bali gebaut wird und als erster Komplex der Insel mit einer Lebenserweiterungsklinik und einem professionellen Wellnesscenter positioniert wird. Das Projekt kombiniert fortschrittliche Biohacking…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
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Ubud, Indonesien
von
$257,664
Wir bieten Ihnen Designervillen für kurzfristige Miete und Gewinn-Generation für Investoren. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool und einen Garten von 40-55 m2.Leasehold 25+25 Jahre.Erste Zahlung von 30%. Installationen für die Bauzeit. Bauzeit - 18 Monate.Dieser Komplex von Villen wur…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$59,492
Wir bieten Apartments mit eigenem Eingang.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten und Kinderspielplatz, Restaurants und Cafés, einen Fitnessraum, ein Spa-Center, einen Co-Working-Bereich, einen Pool und Sportplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Deckenhöhe - 4 m.Lage und Infrastrukt…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$387,987
Wir bieten Villen mit einzigartigem Design, mit einem Pool, einem kleinen Garten und einem Kinderspielplatz.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz und ein Restaurant.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Safe Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Herze…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
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Wohnanlage THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonesien
von
$170,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 48–162 m²
4 Immobilienobjekte 4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxus-Club-Haus mit Passiveinkommen im Herzen von BaliEinführung der ersten und nur eine ihrer Art, Die Umalas Signature - die perfekte Mischung aus luxuriösem Wohnen und einer soliden Investition.Eingebettet im Herzen des "Trendy Bali Triangle" (Canggu, Seminyak, Kero…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
160,000
Wohnung 2 zimmer
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Wohnung 3 zimmer
162.0
730,000
Immobilienagentur
ESTABRO
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Immobilienagentur
ESTABRO
Sprachen
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Wohnanlage Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Wohnanlage Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Wohnanlage Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Wohnanlage Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Wohnanlage Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Kedungu, Indonesien
von
$89,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Befindet sich in Kedungu, Bali, Baza Kedungu ist eine moderne Wohnentwicklung für Wohnen und Investitionen auf Bali. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 58 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung PBG wurde erteilt. Stückpre…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Wohnanlage Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
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Pecatu, Indonesien
von
$112,728
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
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Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
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Ubud, Indonesien
von
$348,194
Apartments und Villen werden in einem renovierten Komplex mit Fertigstellung Mitte 2025 angeboten. Derzeit sind 5 Wohnungen und 3 Villen mit ihren eigenen Grundstücken zum Kauf verfügbar. Alle Wohnungen sind ein Schlafzimmer, und die Villen haben Layouts mit drei oder vier Schlafzimmer. Die …
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TRANIO
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Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$699,069
Der Komplex besteht aus 6 Villen. Jedes Haus verfügt über einen großen Pool mit einer Außendusche und einem Parkplatz.Die Villen sind ideal für dauerhafte Residenz und Vermietung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Villen befinden sich in einer ruhigen und gemütlichen Lage, nur wenige Geh…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$2,39M
Moderne Villen werden im industriellen Stil gebaut. Bambus außerhalb der Fenster schafft ein Gefühl von Ruhe und Ruhe. Jede Villa umfasst:Schwimmbad 80 m2 mit RuhebereichOffene Küche mit GrillplatzJacuzzi und SaunaKino und Feuerstelle auf der TerrasseGeräumiges Wohnzimmer 95 m2AmtLeasehold -…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$108,438
Ein Komplex von 8 Wohnungen in Bali. Ein exquisiter Urlaub inmitten von Reisterrassen und Bergen, wo jeder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ein Meisterwerk der Natur ist. Ihr luxuriöses abgeschiedenes Paradies mit einfachem Zugang zur lebendigen lokalen Kultur - Perfektion für Wohnen und Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,981
Die Wohnungen werden mit schlüsselfertigen Finishing, Möbeln und Geräten der Premium-Klasse geliefert. Perfekt für Investitionen und persönliche Residenz. Die Annehmlichkeiten im Projekt sind Schwimmbad, Co-working, Lounge-Bereiche, Spa, Dampfbad, Plätze für Partys.Das Design ist ein gemütli…
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Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
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Wohnanlage Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Indonesien
von
$94,987
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Azoria Living – Luxus, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Ein einzigartiges Wellness & Resort inspiriertes Wohnkonzept.Projektübersicht:Azoria Living by COCO Development rentiert moderne Lebens- und Investitionsmöglichkeiten in Bali.Nur 3 Minuten vom Nunggalan Beach entfernt, verbindet …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
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Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
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Pecatu, Indonesien
von
$134,204
Ein moderner Hotelkomplex, mit allen Umgebungen für ein komfortables Leben, umfasst:Erdgeschoss - Konferenzraum, Ausstellungsraum, Tiefgarage, Innenbüros, Küche und Abstellräume.Erste Etage - Schwimmbad, Loungebereich, Pool-Tage-Club, Restaurant und 24-Stunden-Bar, Lobby, Unterhaltungsraum, …
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TRANIO
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Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Alle anzeigen Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Wohnanlage Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesien
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Lage in Nusa Dua, Bali, Green Village ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und langfristige Umsiedlung. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 340 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $110.000 bis $420.0…
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Balinsky
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Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Alle anzeigen Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Wohnanlage Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesien
von
$129,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Bukit, Bali, Volcano (Комплекс 9) ist eine zeitgemäße Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean bestimmt ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 123 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. S…
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Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
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Tabanan, Indonesien
von
$500,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Fläche 135 m²
1 Immobilienobjekt 1
📊 Premium 2-Schlafzimmer Villa in Flower Estates, BaliPrivate Gated Community von 20 Villen | Residence & Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali📈 Details zum Hauptobjekt• Preis: ab 500.000 USD• Villagröße: 106 m2• Grundstück: ab 265 m2• Format: 2-Schlafzimmer Einzelhaus• Handover: Q…
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Wohnanlage Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Wohnanlage Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Wohnanlage Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Wohnanlage Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Padangsambian Kelod, Indonesien
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Gate 11 in Kerobokan, Bali, ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung, die für Wohnen und Investitionen auf Bali konzipiert ist. Das Projekt bietet Wohnungen, kommerziell. Insgesamt 12 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die Ba…
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Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
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Ubud, Indonesien
von
$83,466
Es gibt 38 Apartments in einem modernen Komplex im Herzen von Ubud. Wohnungstypen: Standard-Studios, Glas-Studios, Wohnungen mit Bögen und Duplex-Wohnungen. Die Wohnungen sind ideal für den Weiterverkauf während des Baus oder für die Vermietung an digitale Nomaden oder Freelancer, oder für d…
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Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
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Benoa, Indonesien
von
$288,503
Der Komplex umfasst 10 moderne Villen, ideal für Wohnen und Investitionen,Eigenschaften:reichlich natürliches Lichtoffene Terrassen mit Blick auf das Meereinige Villen haben private PoolsAusstattung und Ausstattung im Haus TVKlimaanlageBackofenMikrowelleKühlschrankHopfenVorteile Die Immobili…
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Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesien
von
$72,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das VIBE HOTEL befindet sich in Nusa Dua, Bali und ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und Langzeitverlagerungen. Das Projekt bietet Hotel. Insgesamt 32 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $72,600 bis $125.000. …
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Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Wohnanlage Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
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Tibubeneng, Indonesien
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$646,644
Mini-Komplex von exquisiten schlüsselfertigen Villen. Es gibt Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern zur Auswahl. In diesem Komplex wird alles auf das kleinste Detail ausgedacht, das in der Lage ist, neue Gewohnheiten zu bilden. Die Villen eignen sich sowohl zum Wohnen als auch zum Mieten. Jede Vi…
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Wohnanlage LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
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Ubud, Indonesien
von
$155,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Das LUMA UBUD in Ubud, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung für diejenigen, die die Natur schätzen, ruhig und das langsame Tempo des Dschungels leben. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 33 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreis…
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Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
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Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesien
von
$230,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf im U Villas Pandawa-Komplex Ratenzahlungsplan: bis zu 12 Monate Lieferung: Dezember 2024 ROI: 17 % 1. Beschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Komplex aus 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit in der Gegend von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden…
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LOYO & BONDAR
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Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Benoa, Indonesien
von
$85,099
Das Komplex befindet sich in Nusa Duas exklusiver Küsten-Enklave, bietet einen raffinierten Rückzugsort, wo Luxus, Kultur und Verbindung zusammenkommen. Umgeben von erstklassigen Gastfreundschaft und unberührten Stränden, renoviert es modernes Wohnen mit einer Auswahl von eleganten Wohnungen…
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Wohnanlage New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
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Ubud, Indonesien
von
$392,961
Die letzten zwei Villen mit Infinity-Pool und grüne Umgebung werden angeboten, Preis bei $300.000 und $380.000. Moderne Villen, die nach einem einzigartigen Projekt entworfen werden, werden in Übereinstimmung mit europäischen Technologien und Qualitätskontrolle in jeder Phase gebaut. Bequem …
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Wohnanlage Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Elysium – residential development in Pererenan, Bali
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Pererenan, Indonesien
von
$99,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Pererenan, Bali, Elysium ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Apartments, Villen. Insgesamt 350 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung PB…
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Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
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Tabanan, Indonesien
von
$147,435
Der Komplex umfasst 67 Apartments, Villen und Stadthäuser. Das Projekt ist ein integraler Bestandteil des Nuanu-Ökosystems und bietet seinen Bewohnern vollen Zugang zu gut ausgebauten Infrastrukturen, Grünflächen, Unterhaltungszentren und Bildungseinrichtungen.Die Infrastruktur der FlächeCo-…
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Aparthotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Aparthotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Aparthotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
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Aparthotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Beraban, Indonesien
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$109,700
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 1
Fläche 73 m²
1 Immobilienobjekt 1
📊 Investitionen in Black Sands Oasis in BaliErträge 12–16% pro Jahr | Rückzahlungszeitraum 7–9 Jahre | Management von UNIT Space ManagementNuanu, Bali📈 Investment MetricsVoraussichtliche Ausbeute: 12–16% pro JahrVoraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–9 JahreFormat: StudioProjektabschluss: 202…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
73.3
189,700
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Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Aparthotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$134,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Pandawa, Bali, Ramada Encore von Wyndham Bali Anta ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean konzipiert ist. Das Projekt bietet Villen, Hotel. Insgesamt 182 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv…
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Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
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Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonesien
von
$340,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 87–158 m²
2 Immobilienobjekte 2
Jungle Flower Villas ist ein einzigartiger Komplex aus 10 Villen im Herzen von Bali, Ubud. Dieses kulturelle und spirituelle Zentrum der Insel ist für seine natürliche Schönheit und ruhige Atmosphäre bekannt. Die Villen sind von Dschungel und Grün umgeben, was ein Gefühl von absoluter Privat…
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LOYO & BONDAR
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Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
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Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Beraban, Indonesien
von
$249,700
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
📊 Investition 2BD Villa in Black Sands Oasis, BaliErtrag 13% pro Jahr | Rückzahlung 7.7 Jahre | Familienformat + Kapitalwachstum Nuanu, Bali📈 Investment Metrics• Preis: 249,700 USD• Fläche: 104,6 m2• Format: 2-Schlafzimmer Private Villa• Geschätzte Mieterlöse: rund 32.000 USD pro Jahr (reali…
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Wohnanlage BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
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Wohnanlage BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$121,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Lage in Pandawa, Bali, BODY SENSE ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 51 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $121.000 bi…
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Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Pecatu, Indonesien
von
$348,194
Wir bieten Stadthäuser mit Pools 5 x 2,5 m, Dachterrassen und Parkplätze.Abschluss - Oktober, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der malerischen touristischen Gegend von Uluwatu, 8 Minuten vom Meer und 30 Minuten vom Flughafen entfernt.Karma Beach - 10 Mi…
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Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$217,869
Moderne zweistöckige Komplex von 6 Stadthäusern in zarten Farben mit privatem Pool und exotischen Pflanzen.Jedes Haus verfügt über zwei geräumige Schlafzimmer mit Bad auf dem Boden und ersten Etagen, eine Studie, Küche und Wohnzimmer. Ein Balkon und große Panoramafenster überblicken die Reis…
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Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$169,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und weltweit über 9.300 Hotels hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einheiten)67 Vill…
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Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
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Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Ungasan, Indonesien
von
$159,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset SuiteHöhere Erträge | Schnellere Rückzahlung | Management by Wyndham Hotels & ResortsMelasti Beach, Uluwatu📈 InvestitionshighlightsPreis: 159,900 USDVoraussichtliche Ausbeute: 11–14% pro JahrVoraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–8 JahreTyp der Ei…
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Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Benoa, Indonesien
von
$89,535
Der Premium Resort-Komplex auf der zweiten Linie des Ozeans besteht aus Wohnungen und Villen.Die modernen Apartments sind im balinesischen Stil gebaut und verfügen über raumhohe Fenster, bequeme Layouts und private Balkone.Die intelligenten Villen befinden sich im Erdgeschoss der Wohnungsgeb…
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Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$742,980
Wir bieten geräumige und leuchtende Villen mit Gärten und Pools.Abschluss - 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Berawa Beach liegt an der südwestlichen Küste von Bali Island
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Wohnanlage Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Wohnanlage Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Wohnanlage Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Wohnanlage Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesien
von
$235,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Lage in Batu Bolong, Bali, Oasis II ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet смарт Villen. Insgesamt 9 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2024. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die Baugenehm…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$1,84M
Eine luxuriöse Villa mit einer geräumigen Dachterrasse mit Blick auf das Meer, einem tropischen Garten und einem Infinity-Pool. Hochwertige Oberflächen, Premium-Materialien, erfolgreiche Designlösungen - das Beste ist in diesem Projekt realisiert.Eine unglaubliche Villa mit fünf Zimmern zeic…
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Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
Wohnanlage Melasti Beach
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Wohnanlage Melasti Beach
Ungasan, Indonesien
von
$132,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 33–55 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen, Stadthäusern und Wohnungen. Der Komplex verfügt über eine umfassende Infrastruktur von 20.000 m2, um die komfortable Erholung und das tägliche Leben der Bewohner zu unterstützen. Auf dem Gebiet gibt …
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Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesien
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Hotel liegt in Pererenan, Bali, Allex Villas ( Комплекс 3) ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Stadthäuser. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Stückpreise: von 190.000 bis 300.000 Do…
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Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Aparthotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
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Tabanan, Indonesien
von
$157,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Investitionen im Herzen der Nuanu Creative City in Bali.Das erste Hotel in Nuanu Creative City, offen für private Investitionen.Das Hotel befindet sich im Zentrum des kreativen Clusters Nuanu Creative City an der Südwestküste von Bali in Nuanu, auf einem Grundstück von 8.400 m2.Das ist nicht…
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Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
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Canggu, Indonesien
von
$236,274
Die Anlage umfasst 15 möblierte Stadthäuser mit 1, 2 oder 4 Schlafzimmern.Eigenschaften:PrivatpoolsParkplatzTerrasseTerrasseVorteile Die erwartete Ausbeute beträgt 10-16%.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im begehrten touristischen Bereich mit den besten Cafés u…
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Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
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Bukit, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu groß…
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Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
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Kutuh, Indonesien
von
$378,038
Der Wohnkomplex besteht aus 44 Wohnungen und 4 Villen. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich ein Restaurant und ein Kino.Vorteile 5% Rabatt für einmalige 100% ZahlungVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und EinrichtungGeschäftsplan für die Verwaltung der Immobilie nach Ab…
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Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
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Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonesien
von
$129,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
📊 Investitionen in Amani Melasti Hotel in BaliErtrag 10–14% pro Jahr | Rückzahlungszeitraum 7–9 Jahre | Management von Wyndham Hotels & ResortsMelasti Beach, Uluwatu📈 InvestitionskennzahlenVoraussichtliche Ausbeute: 10–14% pro JahrVoraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–9 JahreFormat: Investme…
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Wohnanlage New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
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Canggu, Indonesien
von
$160,169
Ein Premium-Komplex von 50 Wohnungen mit einer Dachterrasse.Eigenschaften:Blick auf das Meer und die Reisterrassengroßer Infinity-PoolRestaurantCoworking SpaceFitnessstudioAbschluss - 2. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in Canggu, 700 Meter vom Meer entfernt
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Wohnanlage New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
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Ubud, Indonesien
von
$387,987
Der abgeschiedene Villakomplex in Ubud, Bali, bietet einen atemberaubenden Blick und liegt nur wenige Gehminuten von einem malerischen Wasserfall entfernt. Die Gäste können hier die Harmonie mit der Natur genießen und aus der Hektik des Stadtlebens entkommen. Das Projekt umfasst 12 Villen mi…
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Wohnanlage MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Wohnanlage MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Wohnanlage MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
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Denpasar, Indonesien
von
$468,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Sanur, Bali, MAGNUM RESORT SANUR ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und Langzeitverlagerungen. Das Projekt bietet Apartments, Penthouses. Insgesamt 146 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $468.000 bis $…
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Wohnanlage XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
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Canggu, Indonesien
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Lage in Batu Bolong, Bali, XO Canggu ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 35 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die B…
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Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
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Canggu, Indonesien
von
$396,941
Wir bieten hochwertige Villen mit Garten und Pool.Die Residenz verfügt über einen Panoramapool, einen Tiefgaragenplatz, ein Wellnesscenter mit einer Sauna, ein Fitnesscenter, einen Loungebereich mit Kamin, eine Bibliothek.Abschluss - 3. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Klimaa…
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Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Touristischer Komplex Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
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Benoa, Indonesien
von
$168,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Villa in Bali 1 Schlafzimmer • Grünes Dorf Nusa Dua • 700 m zum Meer • Ertrag von 12 %📊 Investment Metrics• Voraussichtliche Ausbeute: 12% pro Jahr• Format: 1 Schlafzimmer Villa• Premium-Standort: Nusa Dua• Installationsplan für Entwickler verfügbar• Leasehold: 27 Jahre + Verlängerung für 25…
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Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
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Canggu, Indonesien
von
$158,180
Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an verschiedenen Arten von Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Infrastruktur des Komplexes:Laufbahn um den KomplexСo-ArbeitSportplatzSpielplatzSPA-Zone (Sauna, Jacuzzi, Massagen)RestaurantGroßes SchwimmbadYoga-BereichMini-KinoParkenD…
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Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Wohngebäude Magnum Residence Berawa
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Wohngebäude Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 81–162 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments auf Bali von einem bekannten Entwickler in der beliebtesten Gegend von Canggu, 500 Meter vom Meer entfernt. Der wunderschöne Berawa Beach und die besten Strandclubs sind zu Fuß erreichbar. Wohnanlage in TOP-Lage, mit großzügigem Loungebereich und dem längsten Rooftop-Pool der W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.0
300,000
Wohnung 2 zimmer
162.0
640,000
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Ungasan, Indonesien
von
$152,210
Die Apartments verbinden modernen Komfort und Gemütlichkeit mit dem Potenzial für ein signifikantes Wachstum und ein stabiles Einkommen. Als Anlageprodukt ist dies eine langfristige Investition in ein hochwertiges, gut ausgedachtes Projekt.Schöne und sichere Wohnungen ziehen immer die Aufmer…
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Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
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Wohnanlage SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$163,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 57–105 m²
2 Immobilienobjekte 2
LOFT Umalas ist eine moderne Wohnanlage in einer ruhigen, grünen Nachbarschaft, umgeben von Villen und Reisfeldern. Es ist die perfekte Wahl für Familien: keine lauten Veranstaltungsorte in der Nähe und nur 7 Minuten mit dem Fahrrad zum StrandDer Komplex bietet:Geräumige zweistöckige Stadthä…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.0
111,000
Villa
105.0
259,000
Bauherr
SWOI DEVELOPMENT
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Wohnanlage New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
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Seminyak, Indonesien
von
$133,309
Ein neuformatiger Hotelkomplex für Bali: Loft-Architektur und Premium-Stil verbindet sich mit der Atmosphäre der Freiheit der Insel.Das Konzept verfügt über zweistufige Luxus-Wohnungen für diejenigen, die kompromisslose Qualität suchen.Private Infrastruktur, hohe Decken und durchdachtes Desi…
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Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,484
Wir bieten Wohnungen und Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Blick auf die Bucht. Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool und eine Bar, einen Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dachrestaurant, einen Massageraum, ein Yoga-Studio, Concierge-Service und rund um die Uhr Siche…
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Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$149,226
Vier 1-Zimmer-Wohnungen in einem renovierten Komplex in Ubud mit direktem Blick auf den Dschungel. Der Komplex verfügt über 2 Pools und einen Garten zum Wandern.Der Komplex wurde im Jahr 2023 fertiggestellt, so dass er bereits reale Zahlen für Belegung pro Jahr und Mieteinnahmen zeigt. Die r…
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Wohnanlage Escapist – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage Escapist – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage Escapist – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage Escapist – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage Escapist – residential development in Ubud, Bali
Wohnanlage Escapist – residential development in Ubud, Bali
Peliatan, Indonesien
von
$83,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
In Ubud, Bali, Escapist ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung für diejenigen, die die Natur schätzen, ruhig und das langsame Tempo des Dschungels leben. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 38 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpr…
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Wohnanlage SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Wohnanlage SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Wohnanlage SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Wohnanlage SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Bugbug, Indonesien
von
$243,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Karanggasem, Bali, SALT of Virgin Strand ist eine moderne Wohnentwicklung für Wohnen und Investitionen auf Bali. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 84 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $243,100 bis $527,300. Ga…
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Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Wohnanlage Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Pecatu, Indonesien
von
$440,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Melasti Apartments befindet sich in Melasti, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 20 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stü…
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Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesien
von
$180,563
Premium eco-luxury Residenzen in Bali, entworfen mit hochwertigen Materialien, fortschrittlichen Energiespartechnologien und einer eigenen privaten Club-Infrastruktur. Die Residences haben einen Panoramablick auf den tropischen Dschungel, den malerischen Garten und die grünen Reisfelder. All…
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Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$166,138
Der Hotelkomplex der weltberühmten Marke Bali ist verfügbar. Der Komplex befindet sich auf dem Gebiet des beliebten Strandclubs Finns. Auch auf dem Gebiet wird sich befinden:Dachpool nur für ErwachseneKinder Wasserzentrum SplashSchwimmbad von 866 m225 Meter PoolFitnesscenterTechnogymPilates …
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Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Wohnanlage Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesien
von
$90,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Lage in Pandawa, Bali, Pandawa Dream ist eine zeitgemäße Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Urlaubsinvestitionen im Ozean bestimmt ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 300 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stück…
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Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lage in Seseh, Bali, Y-WAY Boutique Hotel ist eine moderne Wohnentwicklung für Wohnen und Investitionen auf Bali. Das Projekt bietet Apartments, Villen. Insgesamt 26 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $150.000 bis $420.000. G…
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Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
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Ungasan, Indonesien
von
$243,735
Wir bieten verschiedene Villen (Resale) und Stadthäuser in einem prestigeträchtigen und groß angelegten Projekt. Die Villen haben private Swimmingpools. Insgesamt sind auf einer Fläche von 21 Hektar ca. 600 Einheiten (in 3 Baustadien) geplant.Die Residenz verfügt über Restaurants, Cafés, Bäc…
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Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$243,735
Villen werden in einem kleinen renovierten Komplex in Ubud zum Verkauf angeboten. Insgesamt wird der Komplex 6 Zwei-Zimmer, 3 Drei-Zimmer-und 1 Fünf-Zimmer-Villen, sowie 8 Wohnungen und 1 Penthouse.Investitionsimmobilien im vorgeschlagenen Projekt sind nicht nur für die tägliche, sondern auc…
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Wohnanlage Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesien
von
$130,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ocean Bliss in Berawa, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieteinnahmen. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 12 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung PBG wurde ert…
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Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$397,936
Entdecken Sie die einzigartige Kombination aus Komfort, Stil und natürlicher Schönheit auf einer der malerischsten Inseln der Welt. Apartments, Stadthäuser und Villen befinden sich in einer attraktiven Lage neben Parq Ubud. Die komplexe Infrastruktur:Sportanlagen2 SchwimmbäderWasserpark für …
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Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesien
von
$746,128
Wir bieten geräumige Villa mit zwei Swimmingpools (eine davon auf dem Dach), schönen Garten, Parkplatz, Dach-Lounge-Bereich und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Villa zu mieten, um das Renditepotenzial Ihrer Inve…
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TRANIO
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Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
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Wohnanlage New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesien
von
$181,657
Der neue Komplex besteht aus 103 Residenzen, mit einer Auswahl von 9 verschiedenen Arten. Auf dem Gebiet des Komplexes wird es sein:Restaurant und BarSPANIENöffentliche und private SwimmingpoolsObst und GemüseArbeits- und RuhebereicheParkplatzDienstleistungen für Einwohner und Gäste:Gastrono…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Wohnanlage Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonesien
von
$180,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Lage in Uluwatu, Bali, Sunny Samudra (Ocean View) ist eine moderne Wohnentwicklung, die für erstklassige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean konzipiert ist. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 23 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und eins…
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Balinsky
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Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Wohnanlage First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$245,625
Prästigiöse Ferienwohnungen direkt am atemberaubenden Strand von Nusa Dua. Jedes Gebäude bietet einen atemberaubenden Meerblick und bietet den Bewohnern ein unvergessliches Erlebnis. Der Komplex bietet eine breite Palette von erstklassigen Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes F…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$885,406
Wir bieten voll ausgestattete Villen mit zwei Swimmingpools (eine davon auf dem Dach), schöne Gärten, Parkplätze, Dachloungebereiche und Blick auf das Meer.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service.Nur noch 2 Villen zum Verkauf!Ausstattung und Ausstattung im Haus M…
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TRANIO
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Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
Aparthotel Magnum Resort Sanur
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Aparthotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesien
von
$410,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 101–337 m²
3 Immobilienobjekte 3
Atemberaubendes Projekt am wertvollsten Ort Balis, Sanur, von einem bekannten Entwickler. Liegt an einem Strand mit direktem Zugang. Der wunderschöne Strand von Sanur und die besten Restaurants, Sportmöglichkeiten, der Yachthafen und andere Aktivitäten sind zu Fuß erreichbar. Wohnanlag…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
101.0
410,000
Wohnung 2 zimmer
202.0
780,000
Wohnung 3 zimmer
337.0
Preis auf Anfrage
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ESTABRO
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
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Tabanan, Indonesien
von
$268,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 37–47 m²
1 Immobilienobjekt 1
📊 Zimmer mit Zwischengeschoss in X Hotel, BaliErtrag bis zu 14% pro Jahr | Payback 7–8 Jahre | Hotel-Investitionsformat unter Management Nuanu Creative City, Bali📈 Investment Metrics• Preis: ab 268.000 USD• Fläche: 62 m2• Format: Zweistufiges Hotelzimmer (Mezzanine Zimmer)• Voraussichtliche …
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Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$174,097
Ein Projekt mit einer niedrigen Eintrittsschwelle in einer prestigeträchtigen Lage, nur wenige Autominuten vom azurblauen Meer und einem der besten Strände in Bali - Melasti Beach entfernt.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten und Kinderstudios, einen Swimmingpool 40 x 50 m und Sportp…
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Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
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Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Canggu, Indonesien
von
$235,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Hotel liegt in Pererenan, Bali, Allex Villas ( Комплекс 6) ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Apartments, Villen, Stadthäuser. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Stückpreise: von $2…
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Balinsky
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Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$146,242
Der Komplex besteht aus 66 Premium-Stadthäusern, von denen nur 6 Ein-Zimmer- und 12 Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Infrastruktur des Komplexes ist harmonisch in die Landschaft integriert und von einem Fluss natürlich gezonet. Es umfasst:Empfang mit aufmerksamem Pers…
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Wohnanlage Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Wohnanlage Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesien
von
$155,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Lage in Berawa, Bali, Die Sonne Ich bin eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und ein stetiges kurzfristiges Mieteinkommen. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 42 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2023. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die Ba…
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Balinsky
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Wohnanlage ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
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Pererenan, Indonesien
von
$107,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
ROYAL OASIS in Pererenan, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 76 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $107,825 bis $…
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Balinsky
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Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
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Wohnanlage Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$393,956
Standorte können Premium, gesucht, strategisch oder außergewöhnlich sein. Im begehrtesten Punkt der Insel, nur 2 Minuten vom berühmten Strand der Insel - Uluwatu, Hotelimmobilie mit Meerblick und eine begrenzte Anzahl von Einheiten wird gebaut. Die Aufgabe der Architekten war es, etwas Neues…
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Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
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Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$188,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 76–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Bauherr
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