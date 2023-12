Bangkiang Sidem, Indonesien

von €81,622

Kapitulation vor: 2024

Bauherr: ERA INVEST GROUP

Villa vom Entwickler in einer Wohnanlage in Ubud, Bali 🇮🇩 Das wundervolle Klima, die langen, schönen Strände, die einzigartige Kultur der Insel, die Schönheit der Gebäude und die Natur ziehen das ganze Jahr über Besucher an. Viele Menschen kommen hierher, um einen dauerhaften Wohnsitz zu haben. In der Cottage-Siedlung stehen verschiedene Arten von Immobilien zum Verkauf: - Wohnungen - Stadthäuser 100 m2 - Villen 150 m2 - Villen zu einzelnen Projekten Das Feriendorf befindet sich neben Parq Ubud, was bedeutet, dass Sie innerhalb von ( 2 Minuten ) mehr als 8 Restaurants, einen gemeinsamen Arbeitsraum, ein Fitnessstudio haben, und regelmäßige kulturelle Veranstaltungen zu Ihrer Verfügung. Der Bau wird von einem Team von Fachleuten in Übereinstimmung mit europäischen Standards durchgeführt, einschließlich der Abdichtung des Fundaments und der Wände. Immobilien sind jetzt sehr gefragt, die Preise sind noch nicht gestiegen, aber das sind sechs Monate - mehrere Jahre. Jetzt gibt es eine einzigartige Gelegenheit, x2 - x3 für Immobilieninvestitionen an diesem schönen Ort zu tätigen. Die Villa kann nach Abschluss oder Vermietung des Baus weiterverkauft werden und erhält 23% pro Jahr. Die Villa wird mit vollem Finish und Sanitär, Landschaftsgestaltungselementen und gepflanzten Pflanzen an den Eigentümer übertragen. Möbel und Geräte sind nach Vereinbarung erhältlich. Villen werden von einer professionellen Verwaltungsgesellschaft vermietet. Jede Form der Zahlung. Ferntransaktion ist möglich.