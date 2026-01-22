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Wohnkomplex MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali

Sanur Kaja, Indonesien
von
$85,000
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ID: 35354
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Stadt
    Denpasar
  • Dorf
    Sanur Kaja
  • Adresse
    Jalan Wira HBB, 2 Hotel Bali Warma

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

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MAISON BOHEME befindet sich in Sanur, Bali, und ist eine moderne Wohnentwicklung für Familienleben und Langzeitverlagerungen. Das Projekt bietet Apartments, Villen. Insgesamt 21 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2025. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die Baugenehmigung Заявка PBG wurde erteilt. Stückpreise: von $85.000 bis $220.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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Sanur Kaja, Indonesien
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