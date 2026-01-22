Wohnkomplex BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI

Biohacking Resort ist ein innovatives Investitionsprojekt der neuen Generation, das im Süden von Bali gebaut wird und als erster Komplex der Insel mit einer Lebenserweiterungsklinik und einem professionellen Wellnesscenter positioniert wird. Das Projekt kombiniert fortschrittliche Biohacking-Technologien, medizinische und Wellness-Services, Spirituelle Praktiken, Fitness, Yoga, Meditation und Ozean Erholung, Schaffung eines einzigartigen Ökosystems für Gesundheit, Langlebigkeit und Erholung.

Schlüsselmerkmale und Konzept

Multi-Level-Komplex: umfasst zwei Premium-Residenz mit geräumigen Terrassen und Panoramablick auf das Meer sowie ein separates Wellnesscenter mit einer Biohacking-Klinik.

Lage: South Bali, umgeben von Dschungel, 10 Minuten von den besten Stränden der Insel, in der Nähe von kulturellen und Unterhaltungsmöglichkeiten.



Einzigartig: Sie müssen sich nicht um die Insel bewegen – alles, was Sie brauchen, um Ihren Körper, Gehirn und Energie wiederherzustellen, ist an einem Ort: vom thermischen Komplex und SPA bis zum Yoga-Studio, Fitnessraum, Kunstraum und Gesundheit-Lebensmittel-Bar.

Life Extension Clinic: Eine separate Etage ist für Anti-Aging-Technologien gewidmet, wo moderne Diagnosemethoden, Stammzelltherapie, Exosomen, PRP, Lichttherapie, IV Tropf, Kryotherapie, Detox-Programme und vieles mehr verfügbar sind.

Infrastruktur und Dienstleistungen

Zone/Service Beschreibung

Wellness & Biohacking Center Diagnostics, personalisierte Protokolle, IV Therapie, Nutrigenetik, Cryotherapie, DEXA Scannen, Laserverfahren, Infrarotsauna, Detox Kompression, HBOT (Hyperbaric Chamber), Botox, PRP, Red Light Therapy, Exosome Therapy, Blood Ozone Therapy, Stem Cell Therapy, etc.

Thermischer Komplex

Beleuchteter Pool

Warme und kalte Schriftarten

Jacuzzi-Saunen (einschließlich Infrarot)

Hammam

SPA & Massage 4 Zimmer mit professioneller Ausstattung

Yoga und Fitness

Geräumige Lounge mit Meerblick

Gruppenschulungen

Pilates

Dark Retreat Zimmer

Raum für tiefe Meditation und Nervensystem Erholung

Health Food Bar Menü der funktionellen Produkte: Detox-Cocktails, Nährboden, Wellness-Elixiere

Kunstraum Workshops und therapeutische Kunstveranstaltungen für emotionale Entspannung

Investitionsvorschlag

Einheiten: 63 Wohnungen (21 Premium 55-60 m2; 42 Studios 28-30 m2), alle mit Meerblick und Terrassen.

Kosten: Prämie — ab 205.000 $; Standard — ab 160.000 $.

Profitabilität: Premium: ROI 13,38%, Jahresüberschuss von 26,754 $ (mit einer Belegungsrate von 85%)

Standard: ROI von 12,9%, Nettojahreseinkommen von $20,003

Zahlungsplan: Kaution — 1%

Anzahlung — 30% (innerhalb 14 Tage)

Der zweite ist 40 % bis zum Mai 2026.

Der dritte ist 30% nach Erhalt der Schlüssel innerhalb von 12 Monaten, einschließlich Zahlungen von Miete



Mission und Perspektiven

Das Projekt zielt darauf ab, ein nachhaltiges Ökosystem für Investoren und Gäste zu schaffen, indem es Balis Natur, innovative Gesundheitstechnologien und Langlebigkeitsphilosophie kombiniert. Der globale Biohacking-Markt wächst um 16,5% pro Jahr (von 24,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 11,3 Milliarden US-Dollar bis 2034), was eine hohe Nachfrage nach solchen Dienstleistungen gewährleistet.

Wenn Sie eine tiefere Analyse einzelner Aspekte des Projekts oder einen Vergleich mit Analoga benötigen, warte ich auf Ihre Fragen, um die Diskussion fortzusetzen.