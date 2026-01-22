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Wohnkomplex BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI

Pecatu, Indonesien
von
$160,000
MwSt.
von
$34/m²
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
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ID: 35081
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Pecatu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

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Biohacking Resort ist ein innovatives Investitionsprojekt der neuen Generation, das im Süden von Bali gebaut wird und als erster Komplex der Insel mit einer Lebenserweiterungsklinik und einem professionellen Wellnesscenter positioniert wird. Das Projekt kombiniert fortschrittliche Biohacking-Technologien, medizinische und Wellness-Services, Spirituelle Praktiken, Fitness, Yoga, Meditation und Ozean Erholung, Schaffung eines einzigartigen Ökosystems für Gesundheit, Langlebigkeit und Erholung.

Schlüsselmerkmale und Konzept

Multi-Level-Komplex: umfasst zwei Premium-Residenz mit geräumigen Terrassen und Panoramablick auf das Meer sowie ein separates Wellnesscenter mit einer Biohacking-Klinik.
Lage: South Bali, umgeben von Dschungel, 10 Minuten von den besten Stränden der Insel, in der Nähe von kulturellen und Unterhaltungsmöglichkeiten.


Einzigartig: Sie müssen sich nicht um die Insel bewegen – alles, was Sie brauchen, um Ihren Körper, Gehirn und Energie wiederherzustellen, ist an einem Ort: vom thermischen Komplex und SPA bis zum Yoga-Studio, Fitnessraum, Kunstraum und Gesundheit-Lebensmittel-Bar.
Life Extension Clinic: Eine separate Etage ist für Anti-Aging-Technologien gewidmet, wo moderne Diagnosemethoden, Stammzelltherapie, Exosomen, PRP, Lichttherapie, IV Tropf, Kryotherapie, Detox-Programme und vieles mehr verfügbar sind.

Infrastruktur und Dienstleistungen

Zone/Service Beschreibung
Wellness & Biohacking Center Diagnostics, personalisierte Protokolle, IV Therapie, Nutrigenetik, Cryotherapie, DEXA Scannen, Laserverfahren, Infrarotsauna, Detox Kompression, HBOT (Hyperbaric Chamber), Botox, PRP, Red Light Therapy, Exosome Therapy, Blood Ozone Therapy, Stem Cell Therapy, etc.

Thermischer Komplex
Beleuchteter Pool
Warme und kalte Schriftarten
Jacuzzi-Saunen (einschließlich Infrarot)
Hammam
SPA & Massage 4 Zimmer mit professioneller Ausstattung
Yoga und Fitness
Geräumige Lounge mit Meerblick
Gruppenschulungen
Pilates
Dark Retreat Zimmer
Raum für tiefe Meditation und Nervensystem Erholung
Health Food Bar Menü der funktionellen Produkte: Detox-Cocktails, Nährboden, Wellness-Elixiere
Kunstraum Workshops und therapeutische Kunstveranstaltungen für emotionale Entspannung

Investitionsvorschlag

Einheiten: 63 Wohnungen (21 Premium 55-60 m2; 42 Studios 28-30 m2), alle mit Meerblick und Terrassen.
Kosten: Prämie — ab 205.000 $; Standard — ab 160.000 $.
Profitabilität: Premium: ROI 13,38%, Jahresüberschuss von 26,754 $ (mit einer Belegungsrate von 85%)
Standard: ROI von 12,9%, Nettojahreseinkommen von $20,003

Zahlungsplan: Kaution — 1%
Anzahlung — 30% (innerhalb 14 Tage)
Der zweite ist 40 % bis zum Mai 2026.
Der dritte ist 30% nach Erhalt der Schlüssel innerhalb von 12 Monaten, einschließlich Zahlungen von Miete


Mission und Perspektiven

Das Projekt zielt darauf ab, ein nachhaltiges Ökosystem für Investoren und Gäste zu schaffen, indem es Balis Natur, innovative Gesundheitstechnologien und Langlebigkeitsphilosophie kombiniert. Der globale Biohacking-Markt wächst um 16,5% pro Jahr (von 24,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 11,3 Milliarden US-Dollar bis 2034), was eine hohe Nachfrage nach solchen Dienstleistungen gewährleistet.

Wenn Sie eine tiefere Analyse einzelner Aspekte des Projekts oder einen Vergleich mit Analoga benötigen, warte ich auf Ihre Fragen, um die Diskussion fortzusetzen.

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Pecatu, Indonesien
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