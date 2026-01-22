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Wohnkomplex Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali

Tibubeneng, Indonesien
von
$130,000
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ID: 35373
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Tibubeneng
  • Adresse
    Gang Duyung

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Ocean Bliss in Berawa, Bali, ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieteinnahmen. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 12 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Die Baugenehmigung PBG wurde erteilt. Stückpreise: von $130.000 bis $165.000. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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Tibubeneng, Indonesien
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