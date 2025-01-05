Villa U Villas 2

Luxusvillen zum Verkauf im U Villas Pandawa-Komplex

Ratenzahlungsplan: bis zu 12 Monate

Lieferung: Dezember 2024

ROI: 17 %

1. Beschreibung:

Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Komplex aus 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit in der Gegend von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden sich in einer nicht-touristischen Gegend mit atemberaubendem Meerblick, neben der Elitegegend Nusa Dua, umgeben von Luxushotels und den besten Stränden der Insel. Die neue vierspurige Autobahn vom Flughafen zur Halbinsel bietet bequemen Zugang.

2. Merkmale der Villen:

- Großzügige Grundstücke mit privaten Pools, umgeben von üppiger Vegetation

- Designer-Ausführungen und vollständige Möblierung

- LOYO Relax-Konzept mit persönlichem Concierge-Service, Yoga-Bereichen, SPA vor Ort, romantischen Abendessen und Ausflügen

3. Parameter der Villen:

- Hausfläche: 102 m²

- Grundstücksfläche: 111 m²

- Zwei Stockwerke

- Küche: 13,6 m²

- Wohnzimmer: 20,5 m²

- Schlafzimmer: 16,4 m² und 15,5 m²

- Badezimmer und zwei Duschen

- Geräumige Balkone

4. Vorteile:

- Hohe Mietrendite: 25-30%

- Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion

- Entwicklung eines Geschäftsplans für die Verwaltung der Anlage nach Fertigstellung

- Beratung zur Firmengründung, zum Girokonto und zur Erlangung eines Arbeitsvisums

5. Kaufabwicklung:

- Auswahl und Reservierung einer Villa

- Dokumentenprüfung (Due Diligence)

- Unterzeichnung eines Grundstückspachtvertrages

- Zahlung einer Anzahlung in Höhe von 30%

- Zinsfreie Ratenzahlung bis zur Baufertigstellung

- Übergabe des Objekts

- Facility Management

- Gewinnausschüttung

3% Rabatt bei sofortiger Zahlung des vollen Kaufpreises!