Wohnkomplex Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

Der Verkauf eines neuen Komplexes von einem zuverlässigen Entwickler mit 10 Jahren Erfahrung und bewährter Profitabilität hat begonnen.
Der Komplex liegt nur 250 Meter vom Meer entfernt - Melasti Beach und zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Architektur aus, die an einen Vulkan erinnert.
Der Komplex verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur - ein großes 183 m Schwimmbad, einen Whirlpool, einen Wellnessbereich, einen Fitnessraum, ein Café und einen Co-Working-Bereich.
Zu verkaufen - 123 Einheiten:
Preis: 114,900 USD - 344,900 USD
Eigentümer - Leasehold 35 Jahre + 25 Jahre
Erste Zahlung - 50%
No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.
Fertigstellung: 1. Quartal 2027.
Infrastruktur: