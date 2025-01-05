  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Wohnkomplex Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

Wohnkomplex Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

Bukit, Indonesien
von
$114,000
BTC
1.3560073
ETH
71.0741404
USDT
112 710.0336647
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27557
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 00696
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 05.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Karangasem
  • Stadt
    Kecamatan Karangasem
  • Dorf
    Bukit

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Der Verkauf eines neuen Komplexes von einem zuverlässigen Entwickler mit 10 Jahren Erfahrung und bewährter Profitabilität hat begonnen.

Der Komplex liegt nur 250 Meter vom Meer entfernt - Melasti Beach und zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Architektur aus, die an einen Vulkan erinnert.

Der Komplex verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur - ein großes 183 m Schwimmbad, einen Whirlpool, einen Wellnessbereich, einen Fitnessraum, ein Café und einen Co-Working-Bereich.

  • Schlafzimmer: Studios, 1, 2
  • Fläche: 37 m2 - 100 m2

Zu verkaufen - 123 Einheiten:

  • Villen - 8
  • Ferienwohnungen - 82
  • Ferienwohnungen 1+1 - 20
  • Ferienwohnungen 2+1 - 13

Preis: 114,900 USD - 344,900 USD

Eigentümer - Leasehold 35 Jahre + 25 Jahre

Erste Zahlung - 50%
No% Raten bis zum Ende der Konstruktion.

Fertigstellung: 1. Quartal 2027.

Infrastruktur:

  • 183-Meter Schwimmbad mit Jacuzzi und kaltem Tauchbecken
  • Coworking für Arbeit und Treffen
  • Gesunde Bar für gesunde Lebensmittel
  • Gymnasium
  • Restaurant
  • Erholungsgebiet mit einem Café und Coworking für Bewohner
  • Tiefgarage
  • Und vieles mehr

Standort auf der Karte

Bukit, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$99,484
Wohnanlage GOLDEN PEARL
Ubud, Indonesien
von
$252,000
Wohnanlage Dream Apartments Club house
Wana Giri, Indonesien
von
$130,572
Wohnanlage New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$139,138
Wohnanlage Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesien
von
$676,490
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonesien
von
$114,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Alle anzeigen Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Wohnanlage Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonesien
von
$124,131
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Dieser Apartmentkomplex befindet sich im malerischen Bukit Bereich von Bali und bietet die perfekte Mischung aus Natur, Komfort und Investitionsreiz.Infrastruktur & Ausstattung:• Zwei exquisite Restaurants, eine stilvolle Bar und ein entspannendes Spa-Center.• Ein modernes Smart Gym und zwei…
Immobilienagentur
Darton Global
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Darton Global
Sprachen
English, Русский, Español, Українська
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Alle anzeigen Wohnanlage OASIS II
Wohnanlage OASIS II
Canggu, Indonesien
von
$360,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 90 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnung mit malerischem Blick auf das Meer. Die Mietrendite beträgt 12-20 % pro Jahr. Apartments mit voll ausgestatteter Küche und hochwertigen Geräten. Lage in einem touristischen Ort in der Gegend von Berawa. Drei Minuten zu Fuß vom Meer entfernt. Ausstattung: - Atlas Beach Cl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
90.0
360,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$253,684
Die Unterkunft befindet sich in einem Komplex von 10 Villen mit Blick auf die Reisterrassen. Jede Villa verfügt über einen Infinity-Pool, einen grünen Bereich und einen Parkplatz.Grundstücksbefreiung für 80 Jahre (mit anschließender Verlängerung), Leasing für 30 Jahre (auch mit Verlängerung)…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen