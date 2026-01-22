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Wohnkomplex Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali

Tibubeneng, Indonesien
von
$240,000
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ID: 35362
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Tibubeneng

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

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Allex Villas ( Комплекс 4) befindet sich in Berawa, Bali und ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Stückpreise: von 240.000 bis 470.000 Dollar. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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