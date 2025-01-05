Villa Eight Feeels

Luxusvilla in Ubud ist eine stilvolle Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!

Wertsteigerung – jährlich 10-15%!

Installationen verfügbar!

Volle Ausstattung!

Moderne Villa mit 2 Schlafzimmern in der Elite-Komplex von Acht Feeels ist eine Harmonie des japanischen Minimalismus und der balinesischen Natur. Ideal für diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und stabile Miete Einkommen schätzen.

Hauptmerkmale: 2 geräumige Schlafzimmer mit Designer-Oberflächen, ein privater Pool (6×2,5 m) und ein Erholungsgebiet, Klimaanlage, intelligente Systeme, Geräte, umweltfreundliche Materialien und Panoramafenster mit Blick auf tropisches Grün, Smart Home – Technologien für Ihren Komfort.

Premium-Standort in Sayan (Ubud):

2-5 Minuten zu den Top-Cafés (Moksa, Alchemy) und Wanderwege (Campuhan Ridge Walk);

10 Minuten zu Four Seasons Resort und dem Ayung River

- in der Nähe von Supermärkten, SPA, Yoga Studios - alles für ein angenehmes Leben.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.