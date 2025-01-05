  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Villa Eight Feeels

Villa Eight Feeels

Kedewatan, Indonesien
von
$260,000
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27378
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Dorf
    Kedewatan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Luxusvilla in Ubud ist eine stilvolle Investition mit einem Ertrag von bis zu 15% pro Jahr!
Wertsteigerung – jährlich 10-15%!
Installationen verfügbar!
Volle Ausstattung!

Moderne Villa mit 2 Schlafzimmern in der Elite-Komplex von Acht Feeels ist eine Harmonie des japanischen Minimalismus und der balinesischen Natur. Ideal für diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und stabile Miete Einkommen schätzen.

Hauptmerkmale: 2 geräumige Schlafzimmer mit Designer-Oberflächen, ein privater Pool (6×2,5 m) und ein Erholungsgebiet, Klimaanlage, intelligente Systeme, Geräte, umweltfreundliche Materialien und Panoramafenster mit Blick auf tropisches Grün, Smart Home – Technologien für Ihren Komfort.

Premium-Standort in Sayan (Ubud):

2-5 Minuten zu den Top-Cafés (Moksa, Alchemy) und Wanderwege (Campuhan Ridge Walk);
10 Minuten zu Four Seasons Resort und dem Ayung River
- in der Nähe von Supermärkten, SPA, Yoga Studios - alles für ein angenehmes Leben.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Kedewatan, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$243,000
Villa Onsider
Pecatu, Indonesien
von
$360,000
Villa Green Village
Benoa, Indonesien
von
$95,000
Villa Villa na Bali
Canggu, Indonesien
von
$575,000
Villa s vidom na okean
Bukit, Indonesien
von
$490,000
Sie sehen gerade
Villa Eight Feeels
Kedewatan, Indonesien
von
$260,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa NEAT HOUSE GWK
Villa NEAT HOUSE GWK
Bukit, Indonesien
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Exklusive Villa mit Panoramafenstern. Rentabilitätsmiete, garantierte Preiserhöhung. Das NEAT HOUSE GWK Villa verfügt im modernen Design über einen privaten Swimmingpool, der von Grünflächen umgeben ist. Alle Möbel und Geräte sind im Preis inbegriffen. Decken 6 Meter. Naturstein in Wanddek…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa VILLA MILLA
Villa VILLA MILLA
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$265,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Villa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonesien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 350 m²
1 Immobilienobjekt 1
Seit 1991 unterstützen wir internationale Investoren beim Bau von Villen auf Bali nach höchsten Qualitätsstandards. Mit Ilot Property Bali müssen Sie sich um nichts kümmern - unser Team kümmert sich um alle Immobilieninvestitionszyklen: vom Erwerb eines Grundstücks über den Bau einer Villa …
Bauherr
Ilot Property Baly
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen