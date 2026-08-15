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Studio-Wohnungen in Indonesien

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Studio 1 zimmer in Ungasan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/3
Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen,…
$132,000
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Studio in Canggu, Indonesien
Studio
Canggu, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 4
XO Projekt I Canggu Villen und Apartments zum Verkauf in Changu, BaliLuxusvillen und Apartme…
$160,000
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Fläche 32 m²
Etagenzahl 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$110,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Studio 1 zimmer in Kedewatan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Kedewatan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/2
THE WATERFALL: Luxus-Dschungel-View-Wohnungen im Zentrum von Ubud Erleben Sie die perfekte M…
$60,000
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ESTABRO
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Studio 1 Schlafzimmer in Pererenan, Indonesien
Studio 1 Schlafzimmer
Pererenan, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 27 m²
Kompakte Studiowohnung in Elysium Block V, Pererenan, Canggu. 27 qm gedanklich geplanter Woh…
$99,750
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Bauherr
BREIG Property
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Studio 1 Schlafzimmer in Kedungu, Indonesien
Studio 1 Schlafzimmer
Kedungu, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$85,498
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Studio in Kutuh, Indonesien
Studio
Kutuh, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/4
Stylisches Projekt LOYO Die Entwicklung erobert jetzt Bukit.XO Pandawa ist ein freier Komple…
$110,000
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Studio in Kutuh, Indonesien
Studio
Kutuh, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Etagenzahl 4
Stylisches Projekt LOYO Die Entwicklung erobert jetzt Bukit.XO Pandawa ist ein freier Komple…
$120,000
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/5
Green Village – Comfort+ Resort-Komplex im Herzen von Nusa Dua, BaliGreen Village ist ein mo…
$110,000
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DDA Real Estate
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Studio 1 zimmer in Peliatan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Peliatan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/4
Studio — Mono Aura AURA Wellness Resort | Spacious 35.7 m² Studio with 11.9% Yield …
$102,900
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ESTABRO
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Studio 1 Schlafzimmer in Tua, Indonesien
Studio 1 Schlafzimmer
Tua, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 5/5
Apartments auf der besten Insel Bali.Apartments mit komplettem Finish "turnkey". Erste Zahlu…
$149,500
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DDA Real Estate
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Studio in Beraban, Indonesien
Studio
Beraban, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/2
Stilvolle Apartments mit Meerblick.30% Anzahlung mit 7 Raten.Langzeitmiete 28+30 Jahre.Entde…
$181,500
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DDA Real Estate
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Studio in Pererenan, Indonesien
Studio
Pererenan, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/4
Ein einzigartiger Wohnkomplex umgeben von Natur!Komplettes schlüsselfertiges Finish!Installa…
$118,000
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DDA Real Estate
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Studio 2 zimmer in Tibubeneng, Indonesien
Studio 2 zimmer
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/4
79.000 USD 300m vom Strand BERAWA entfernt! Wie wäre es damit?Hi! Ich hoffe, dieses Angebot …
$69,000
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Studio 1 zimmer in Kedewatan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Kedewatan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/2
Income-Generating Apartments im Herzen von Ubud — ein Ready-to-Run BusinessEine ideale Geleg…
$78,750
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Studio 1 zimmer in Kutuh, Indonesien
Studio 1 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/2
39 m2 Ocean-View Apartment — Eine Premium-Investition auf der Halbinsel BukitEine stilvolle …
$130,000
MwSt.
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Studio in Kutuh, Indonesien
Studio
Kutuh, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Etagenzahl 4
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einzigartiger Naturlandschaft am MeerIN DER PREISEVol…
$125,000
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Studio 2 Schlafzimmer in Canggu, Indonesien
Studio 2 Schlafzimmer
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
UMALAS, CANGGUErleben Sie die perfekte Verschmelzung der tropischen Lebens- und urbanen Raff…
$251,975
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International Property Alerts
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Fläche 20 m²
Stockwerk 2/3
The One Bali — Affordable Hotel Investment Under Wyndham ManagementThe One ist eine Resort-S…
$24,500
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Hotel Invest
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Fläche 32 m²
Etagenzahl 5
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$90,000
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Studio 1 zimmer in Tibubeneng, Indonesien
Studio 1 zimmer
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Premium apartments in Bali near the ocean A unique project for living and investment, which …
$230,000
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Studio in Cemagi, Indonesien
Studio
Cemagi, Indonesien
Complex 8 ist ein neues Projekt von Entwickler Alex Villas. Der Komplex besteht aus 51 Einhe…
$114,000
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ISIA
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Studio 1 zimmer in Peliatan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Peliatan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 1/4
Studio - Aura ZenAURA Wellness Resort, Ubud, Bali | Investment Studio mit einer Rückkehr von…
$82,300
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ESTABRO
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Studio 1 Schlafzimmer in Pererenan, Indonesien
Studio 1 Schlafzimmer
Pererenan, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 2
Kompakte Studiowohnung in Elysium Block 2, Pererenan, Canggu mit Meerblick. 28 qm gedanklich…
$105,500
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BREIG Property
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Studio 1 zimmer in Peliatan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Peliatan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/4
Studio — Mono Aura AURA Wellness Resort | Spacious 35.7 m² Studio with 11.9% Yield …
$121,900
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ESTABRO
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Studio 1 zimmer in Kutuh, Indonesien
Studio 1 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/4
Apartments in Bali 32 m2 • ab $110.000 • Ertrag von 16% • 2 Minuten zum Meer • Pandawa Dream…
$110,000
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ESTABRO
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Studio 1 zimmer in Sanur Kaja, Indonesien
Studio 1 zimmer
Sanur Kaja, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/4
New project in Sanur - the most prestigious and convenient area for living in Bali. Pre-sal…
$94,500
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Studio 1 zimmer in Peliatan, Indonesien
Studio 1 zimmer
Peliatan, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 4/4
Studio — Aura Zen AURA Wellness Resort, Ubud, Bali | Investment Studio with 12.4% Yield …
$94,900
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Studio 1 Schlafzimmer in Ungasan, Indonesien
Studio 1 Schlafzimmer
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Zum Verkauf eine 35 m2 Designer-Wohnung in einem gated-Komplex auf der Insel Bali im Melasti…
$81,500
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Studio in Kutuh, Indonesien
Studio
Kutuh, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Etagenzahl 4
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einzigartiger Naturlandschaft am MeerIN DER PREISEVol…
$140,000
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Immobilienangaben in Indonesien

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