  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Tibubeneng
  4. Wohnkomplex Sunny Cuddles – residential development in Berawa, Bali

Wohnkomplex Sunny Cuddles – residential development in Berawa, Bali

Tibubeneng, Indonesien
von
$190,000
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35351
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Tibubeneng

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Liegeplatz in Berawa, Bali, Sunny Cuddles ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Stadthäuser, Apartments. Insgesamt 20 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2024. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Die Baugenehmigung PBG wurde erteilt. Stückpreise: ab 190.000 $. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

Standort auf der Karte

Tibubeneng, Indonesien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$114,406
Wohnanlage MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonesien
von
$280,000
Wohnanlage ELYSIUM Eco City
Pererenan, Indonesien
von
$99,750
Wohnanlage Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$574,221
Wohnanlage Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$288,503
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Sunny Cuddles – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesien
von
$190,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Wohnanlage Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesien
von
$119,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu groß…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Wohnanlage EDEM II Santorini Residences
Benoa, Indonesien
von
$99,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 33–263 m²
16 Immobilienobjekte 16
EDEM II Santorini Residences ist ein Kaskaden-Investitionskomplex in Nusa Dua mit Villen und Wohnungswohnungen von 24 bis 180 qm mit 1 bis 3 Schlafzimmern. Das Hillside-Layout bietet einen Panoramablick auf das Meer von jeder Einheit, während die vollständige Privatsphäre erhalten. Private P…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.0 – 40.0
99,500 – 128,500
Villa
114.0 – 263.0
189,000 – 449,000
Bauherr
BREIG Property
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
BREIG Property
Sprachen
English, Русский
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Alle anzeigen Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Indonesien
von
$89,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: 80 Jahre Pacht Entdecken Sie diese 3-Zimmer-Wohnung in Sunut Lombok. Diese geräumige Wohnanlage mit drei Schlafzimmern und einem Wohnzimmer eignet sich perfekt für große Familien oder eine Gruppe von Freunden, die zusätzliche Räume für verschiedene Zwecke benötigen. Das Apartm…
Bauherr
Arya Properties
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
22.01.2026
7 Fehler, die man beim Investieren in Immobilien auf Bali unbedingt vermeiden sollte
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen