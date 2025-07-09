Wohnkomplex

Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen, Stadthäusern und Wohnungen. Der Komplex verfügt über eine umfassende Infrastruktur von 20.000 m2, um die komfortable Erholung und das tägliche Leben der Bewohner zu unterstützen. Auf dem Gebiet gibt es einen Kindergarten für 300 Kinder, sowie eine englischsprachige Grundschule, wo Bildung auf dem Walford-Steiner-System basiert, mit Priorität, die Eigentumsbesitzer und Mieter.

Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es einen epischen Lagune-Pool mit Meerwasser, 40*50 Meter. Und 500 Meter entfernt ist der beste Strand in Bali - Melasti, mit sauberem goldenen Sand und komfortablen Strandclubs. Die Lage des Komplexes ist die renommierteste auf der Insel, und deshalb beherbergt die Nachbarschaft 5-Sterne-Hotels wie Hilton, Kempinski und Ritz-Carlton.



Layouts (schlüssel):

Studio Apartment / Bereich ab 33 m2 / Preis ab $132,000

Studio Apartment (duplex) / Bereich ab 45 m2 / Preis ab $161.300

Studio Apartment (Pool & Garten) / Bereich ab 45 m2 / Preis ab $181.500

1-Zimmer-Apartment / Bereich ab 50 m2 / Preis ab $175.000

1-Zimmer-Apartment (Pool) / Bereich ab 62 m2 / Preis ab $270,800

1-Zimmer-Stadthaus (duplex & pool) / Fläche ab 70 m2 / Preis ab 245.000 $

2-Zimmer-Stadthaus (duplex & pool) / Fläche ab 77 m2 / Preis ab $327,600

3-Zimmer-Stadthaus (duplex & pool) / Fläche ab 90 m2 / Preis ab $393,200

1-Schlafzimmer Villa (Pool) / Bereich ab 55 m2 / Preis ab $237,200

1-Schlafzimmer Villa (Pool) / Bereich ab 65 m2 / Preis ab $273,000

1-Schlafzimmer Villa (Pool) / Bereich ab 75 m2 / Preis ab $327,600

2-Schlafzimmer Villa (Pool) / Fläche ab 120 m2 / Preis ab $497.300



Das Projekt wird nach dem Prinzip des Stadtparks gebaut, einschließlich seiner eigenen sozialen, kulturellen und Freizeiteinrichtungen kombiniert mit umfangreichem Landschaftsbau. Die Architektur des Projekts hat einen zonalen Charakter und reicht von der modernen Klassik bis zum orientalischen Stil mit japanischen Gärten.

Infrastruktur:

Parks

Backwaren

Restaurants

Lagune Pool

Supermarkt

Kaffeehäuser

Spa & Yoga Zentren

Kindergarten und Schule

Klasse A Büroräume

Galerie der Mode

Das Projekt verändert die Wahrnehmung von Geschäften in Bali und schafft den ersten Innovationscluster, der für die fortschrittlichsten Sektoren der Wirtschaft, innovative Technologien, Kreativität und Kunst zum Schwerpunkt wird. Die besten Unternehmen aus der ganzen Welt erhalten eine Finanzhilfe, die es ihnen ermöglicht, ein Büro kostenlos für 1 Jahr zu mieten, solange die Mitarbeiter im Projekt leben.



Das Projekt sieht ein Management-Unternehmen vor, das sich um alle Fragen im Zusammenhang mit der Vermietung von Immobilien kümmert. Das Einkommen der Investoren ist voll passiv und beträgt etwa 12 % ROI pro Jahr für Langzeitmieten und etwa 20 % ROI pro Jahr für Tagesmieten. Gleichzeitig kümmert sich das Managementunternehmen um Buchhaltung, Optimierung und Steuerzahlungen und Investoren erhalten alle 3 Monate einen Nettogewinn.