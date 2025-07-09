  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kuta Selatan
  4. Wohnkomplex

Wohnkomplex

Ungasan, Indonesien
von
$132,000
BTC
1.5701137
ETH
82.2963731
USDT
130 506.3547697
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
16 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27480
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Ungasan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Das Projekt befindet sich an der “Instagramable” Küste auf 27 Hektar und besteht aus Villen, Stadthäusern und Wohnungen. Der Komplex verfügt über eine umfassende Infrastruktur von 20.000 m2, um die komfortable Erholung und das tägliche Leben der Bewohner zu unterstützen. Auf dem Gebiet gibt es einen Kindergarten für 300 Kinder, sowie eine englischsprachige Grundschule, wo Bildung auf dem Walford-Steiner-System basiert, mit Priorität, die Eigentumsbesitzer und Mieter.

Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es einen epischen Lagune-Pool mit Meerwasser, 40*50 Meter. Und 500 Meter entfernt ist der beste Strand in Bali - Melasti, mit sauberem goldenen Sand und komfortablen Strandclubs. Die Lage des Komplexes ist die renommierteste auf der Insel, und deshalb beherbergt die Nachbarschaft 5-Sterne-Hotels wie Hilton, Kempinski und Ritz-Carlton.

Layouts (schlüssel):

  • Studio Apartment / Bereich ab 33 m2 / Preis ab $132,000
  • Studio Apartment (duplex) / Bereich ab 45 m2 / Preis ab $161.300
  • Studio Apartment (Pool & Garten) / Bereich ab 45 m2 / Preis ab $181.500
  • 1-Zimmer-Apartment / Bereich ab 50 m2 / Preis ab $175.000
  • 1-Zimmer-Apartment (Pool) / Bereich ab 62 m2 / Preis ab $270,800

  • 1-Zimmer-Stadthaus (duplex & pool) / Fläche ab 70 m2 / Preis ab 245.000 $
  • 2-Zimmer-Stadthaus (duplex & pool) / Fläche ab 77 m2 / Preis ab $327,600
  • 3-Zimmer-Stadthaus (duplex & pool) / Fläche ab 90 m2 / Preis ab $393,200

  • 1-Schlafzimmer Villa (Pool) / Bereich ab 55 m2 / Preis ab $237,200
  • 1-Schlafzimmer Villa (Pool) / Bereich ab 65 m2 / Preis ab $273,000
  • 1-Schlafzimmer Villa (Pool) / Bereich ab 75 m2 / Preis ab $327,600
  • 2-Schlafzimmer Villa (Pool) / Fläche ab 120 m2 / Preis ab $497.300

Das Projekt wird nach dem Prinzip des Stadtparks gebaut, einschließlich seiner eigenen sozialen, kulturellen und Freizeiteinrichtungen kombiniert mit umfangreichem Landschaftsbau. Die Architektur des Projekts hat einen zonalen Charakter und reicht von der modernen Klassik bis zum orientalischen Stil mit japanischen Gärten.

Infrastruktur:

  • Parks
  • Backwaren
  • Restaurants
  • Lagune Pool
  • Supermarkt
  • Kaffeehäuser
  • Spa & Yoga Zentren
  • Kindergarten und Schule
  • Klasse A Büroräume
  • Galerie der Mode

Das Projekt verändert die Wahrnehmung von Geschäften in Bali und schafft den ersten Innovationscluster, der für die fortschrittlichsten Sektoren der Wirtschaft, innovative Technologien, Kreativität und Kunst zum Schwerpunkt wird. Die besten Unternehmen aus der ganzen Welt erhalten eine Finanzhilfe, die es ihnen ermöglicht, ein Büro kostenlos für 1 Jahr zu mieten, solange die Mitarbeiter im Projekt leben.

Das Projekt sieht ein Management-Unternehmen vor, das sich um alle Fragen im Zusammenhang mit der Vermietung von Immobilien kümmert. Das Einkommen der Investoren ist voll passiv und beträgt etwa 12 % ROI pro Jahr für Langzeitmieten und etwa 20 % ROI pro Jahr für Tagesmieten. Gleichzeitig kümmert sich das Managementunternehmen um Buchhaltung, Optimierung und Steuerzahlungen und Investoren erhalten alle 3 Monate einen Nettogewinn.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 55.0
Preis pro m², USD 4,967
Wohnungspreis, USD 273,200
Wohnungen Studio
Fläche, m² 33.0
Preis pro m², USD 4,000
Wohnungspreis, USD 132,000

Standort auf der Karte

Ungasan, Indonesien

Video-Review von wohnanlage

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesien
von
$378,038
Wohnanlage Changgu Secrets
Canggu, Indonesien
von
$209,000
Wohnanlage ANTA OASIS
Tegalinggah, Indonesien
von
$93,000
Wohnanlage New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$85,099
Wohnanlage
Canggu, Indonesien
von
$150,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex
Ungasan, Indonesien
von
$132,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Aparthotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesien
von
$109,900
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Dua unter der Leitung der Marke Ramada von Wyndham (4 Sterne), der in 95 Ländern vertreten ist und über 9.300 Hotels auf der ganzen Welt hat.Der Komplex besteht aus:Ein Hotel mit 100 Einheiten (9 Einhei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Alle anzeigen Aparthotel Apartamenty v Changu
Aparthotel Apartamenty v Changu
Canggu, Indonesien
von
$133,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen 7 Minuten zum Strand Panoramablick Pool 1 Schlafzimmer Bereich: Wohnfläche - 38 m ² Preis: 135.000 $ (3 553 $ pro m ²) Erträge aus der Vermietung: Umsatz pro Tag: 150 $ Laden - 80% Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 120 $ Ja…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Wohnanlage Apartamenty v Ubude
Ubud, Indonesien
von
$72,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Wohnungen Separater Eingang Deckenhöhe: 4 Meter 1 Schlafzimmer Bereich: Gebäude - 29 m ² Preis: 72.500 $ (2.500 $ pro m ²) Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Gesamtkosten und S…
Immobilienagentur
Baliray
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen