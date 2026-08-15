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Mehrstöckige Wohnungen in Indonesien

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Bali
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Lesser Sunda Islands
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6 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kerobokan Kelod, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/3
Moderne Loft-Stil Wohnungen mit einer Zwischengeschoss, befindet sich im schnell wachsenden …
$111,000
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Апартаменты Премьер, Чангу. $150 000 - цена за первый этаж. $165 000 - цена за второй этаж…
$150,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Лофт на шорт кате, возле Хоум Кафе, Чангу. $119000. $125000 (двухэтажный). Гардеробная. …
$119,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Новый Лофт на Бату Болонг, Чангу. 1 спальня. Всего 2 этажа. Кухня гостиная с двуспальным …
$220,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Лофт на Бату Болонг. Гардеробная. Панорамные окна. Балкон - терраса. Общая лаунж зона и …
$195,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$90,000
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TekceTekce

Immobilienangaben in Indonesien

mit Terrasse
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