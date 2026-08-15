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Grundstücke in Indonesien

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22 immobilienobjekte total found
Grundstück in Tibubeneng, Indonesien
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Grundstück
Tibubeneng, Indonesien
🏴 Exklusiv: Freehold-Grade Land im Herzen von Canggu - der rechtliche Status 90% von Bali Lo…
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Grundstück in Sumbawa Barat, Indonesien
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Grundstück
Sumbawa Barat, Indonesien
Fläche 15 000 m²
1,5 Hektar zu einem unschlagbaren Preis in West SumbawaStellen Sie sich ein Land vor, in dem…
$180,000
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Grundstück in Sumbawa Barat, Indonesien
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Grundstück
Sumbawa Barat, Indonesien
Fläche 10 000 m²
1 Hekater in West Sumbawa mit Panoramablick auf den OzeanEntdecken Sie eine seltene Gelegenh…
$150,000
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Grundstück in Benete, Indonesien
Grundstück
Benete, Indonesien
Fläche 2 600 m²
2 600 m2 Grundstück 800 Meter vom Strand von JelengaEntdecken Sie eine seltene Gelegenheit, …
$52,000
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Grundstück in Lombok Barat, Indonesien
Grundstück
Lombok Barat, Indonesien
Zu verkaufen ist ein Baugrundstück mit einer Gesamtfläche von 18.300 Quadratmetern auf der t…
$732,000
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Grundstück in Kuta, Indonesien
Grundstück
Kuta, Indonesien
Grundstück von 12 Hektar Freiland zu verkaufen im Zentrum der touristischen Gegend von Kuta …
$292,000
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Grundstück in Kuta, Indonesien
Grundstück
Kuta, Indonesien
Zum Verkauf ein Grundstück zum Bau mit einer Gesamtfläche von 6 800 qm auf der tropischen In…
$453,333
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Grundstück in Pecatu, Indonesien
Grundstück
Pecatu, Indonesien
Standort - Bukit Halbinsel / Uluwatu.Grundstück von 20 Hektar (2.000 m2)Eigentümertyp: Lease…
$550,000
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Grundstück in Jerowaru, Indonesien
Grundstück
Jerowaru, Indonesien
Ein 28.000 m2 großes Baugrundstück zu verkaufen auf der tropischen Insel Lombok im PINK Pant…
$1,18M
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Grundstück in Batas Desa Montong Ajan, Indonesien
Grundstück
Batas Desa Montong Ajan, Indonesien
Zum Verkauf ein Grundstück zum Bau mit einer Gesamtfläche von 12 776 qm auf der tropischen I…
$2,08M
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Grundstück in Lombok Barat, Indonesien
Grundstück
Lombok Barat, Indonesien
Zu verkaufen ist ein Baugrundstück mit einer Gesamtfläche von 23,890 Quadratmetern auf der t…
$1,92M
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Grundstück in Kuta, Indonesien
Grundstück
Kuta, Indonesien
Fläche 2 000 m²
Zum Verkauf ein Grundstück zum Bau mit einer Gesamtfläche von 2000 qm auf der tropischen Ins…
$266,667
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Grundstück in Pererenan, Indonesien
Grundstück
Pererenan, Indonesien
Grundstück in Pererenan — LOT 2Ein geräumiges 5,770 m2 Grundstück in der prestigeträchtigen …
$4,65M
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Grundstück in Lombok Tengah, Indonesien
Grundstück
Lombok Tengah, Indonesien
Ein 12.000 qm großes Baugrundstück zum Verkauf auf der tropischen Insel Lombok im Bereich Mo…
$560,000
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Grundstück in Kuta, Indonesien
Grundstück
Kuta, Indonesien
LAND 2450 sq.m + House for Sale in Kuta Center | Direct Owner Land 24.5 are (or 13 are) +…
$575,000
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Grundstück in Kuta, Indonesien
Grundstück
Kuta, Indonesien
Grundstück zu verkaufen von 12 Hektar + renoviert Villa im Landhaus in Freier Lage im Zentru…
$300,000
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Grundstück in Sanur, Indonesien
Grundstück
Sanur, Indonesien
Drei attraktive Grundstücke an der ersten Küste sind zum Verkauf!Alle Grundstücke haben eine…
$48,500
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Grundstück in Kuta Selatan, Indonesien
Grundstück
Kuta Selatan, Indonesien
🏴 140 Are Cliffside Land Plot — Bukit PeninsulaStandort: Bukit, Süd-BaliEine seltene Gelegen…
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Grundstück in Ungasan, Indonesien
Grundstück
Ungasan, Indonesien
Fläche 32 500 m²
Das Grundstück liegt an einer Klippe mit atemberaubender Aussicht auf den Melasti Beach.Verf…
$47,300
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Grundstück in Batas Desa Montong Ajan, Indonesien
Grundstück
Batas Desa Montong Ajan, Indonesien
Zu verkaufen ist ein Baugrundstück mit einer Gesamtfläche von 21.900 Quadratmetern auf der t…
$438,000
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Grundstück in Bumbangku, Indonesien
Grundstück
Bumbangku, Indonesien
Zu verkaufen ist ein Baugrundstück mit einer Gesamtfläche von 20.600 Quadratmetern auf der t…
$203,760
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Grundstück in Bukit, Indonesien
Grundstück
Bukit, Indonesien
Lage - Bukit Halbinsel | Green Bowl BeachGrundstück 53 acresMiete:Grundstückspreis für 25 Ja…
$530,000
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