  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kerobokan Kelod
  4. Wohnkomplex SWOI LOFT UMALAS

Wohnkomplex SWOI LOFT UMALAS

Kerobokan Kelod, Indonesien
Preis auf Anfrage
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27518
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Dorf
    Kerobokan Kelod

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

HINWEIS Umalas ist ein moderner Wohnkomplex in einem ruhigen, grünen Viertel umgeben von Villen und Reisfeldern. Es ist die perfekte Wahl für Familien: keine lauten Orte in der Nähe, und nur 7 Minuten mit dem Fahrrad zum Strand

Der Komplex bietet:

  • Geräumige zweistufige Stadthäuser und stilvolle Loft-Wohnungen

  • Ein familienfreundliches Restaurant und eine gemütliche Fußgängergasse

  • Rooftop-Loungebereich zur Entspannung

  • Sicheres, gated Gebiet für Privatsphäre und Sicherheit

Hauptvorteile:

  • Strategische Lage in der Nähe von Canggu und Seminyak

  • Professionelles Immobilienmanagement für stabile Mieteinnahmen

  • Mindestens 10% ROI mit einer Rückzahlungsdauer von bis zu 9 Jahren

  • Hochwertiger Bau mit einer 15-jährigen Garantie

HINWEIS Umalas kombiniert einen harmonischen Familien-Lifestyle, modernes Design und eine zuverlässige Investitionsmöglichkeit.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 51.0
Preis pro m², USD 3,200
Wohnungspreis, USD 163,200
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Stadthaus
Fläche, m² 75.0 – 105.0
Preis pro m², USD 3 – 2,619
Wohnungspreis, USD 195 – 275,000

Standort auf der Karte

Kerobokan Kelod, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$146,242
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$158,180
Wohnanlage
Pererenan, Indonesien
von
$175,000
Wohnanlage New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesien
von
$686,439
Wohnanlage New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonesien
von
$333,270
Sie sehen gerade
Wohnkomplex SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonesien
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Alle anzeigen Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Aparthotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonesien
von
$95,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Azoria Living – Luxus, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.Ein einzigartiges Wellness & Resort inspiriertes Wohnkonzept.Projektübersicht:Azoria Living by COCO Development rentiert moderne Lebens- und Investitionsmöglichkeiten in Bali.Nur 3 Minuten vom Nunggalan Beach entfernt, verbindet …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Sprachen
English, Deutsch
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wohnanlage 5 STORIES
Wana Giri, Indonesien
von
$400,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Wir helfen Ihnen, ein kostenloses Objekt zu finden, einen sicheren Deal mit dem Entwickler zu vereinbaren!Wohnanlage 5 STORIES ist von fünf Villen in der idealen Gegend von Pererenane gebaut, 800 Meter vom Strand entfernt.Moderne 3-Zimmer-Villa mit geräumigem Wohnbereich und Küche mit Panora…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Alle anzeigen Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Wohnanlage Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$288,503
Komplex 2 Minuten zum Strand Batu Belig, mit Schwimmbad, Restaurant, Co-working-Bereich, und 2 Schlafzimmer Stadthäuser. Plumbing-, Möbel-, Lüftungs- und Klimaanlagen von Premium-Qualität.Das Management des Entwicklers übernimmt organisatorische Aufgaben: Concierge, Sicherheitssystem, Wartun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen