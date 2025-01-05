Wohnkomplex SWOI LOFT UMALAS

HINWEIS Umalas ist ein moderner Wohnkomplex in einem ruhigen, grünen Viertel umgeben von Villen und Reisfeldern. Es ist die perfekte Wahl für Familien: keine lauten Orte in der Nähe, und nur 7 Minuten mit dem Fahrrad zum Strand
Der Komplex bietet:
Geräumige zweistufige Stadthäuser und stilvolle Loft-Wohnungen
Ein familienfreundliches Restaurant und eine gemütliche Fußgängergasse
Rooftop-Loungebereich zur Entspannung
Sicheres, gated Gebiet für Privatsphäre und Sicherheit
Hauptvorteile:
Strategische Lage in der Nähe von Canggu und Seminyak
Professionelles Immobilienmanagement für stabile Mieteinnahmen
Mindestens 10% ROI mit einer Rückzahlungsdauer von bis zu 9 Jahren
Hochwertiger Bau mit einer 15-jährigen Garantie
HINWEIS Umalas kombiniert einen harmonischen Familien-Lifestyle, modernes Design und eine zuverlässige Investitionsmöglichkeit.