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Wohnkomplex Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali

Ungasan, Indonesien
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$129,900
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ID: 35385
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Badung
  • Stadt
    Kuta Selatan
  • Dorf
    Ungasan

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Lage in Bukit, Bali, Volcano (Комплекс 9) ist eine zeitgemäße Wohnentwicklung, die für hochwertige Wohn- und Resort-Investitionen im Ozean bestimmt ist. Das Projekt bietet Villen, Apartments. Insgesamt 123 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2027. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $129,900 bis $374,900. Gated Community mit Vor-Ort-Management, Schwimmbad und modernen Annehmlichkeiten. Auswahl Anleitung und Deal Unterstützung von Balinsky.

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Ungasan, Indonesien
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